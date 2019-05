Firmu Metalex, dnešní MTX, si většina lidí spojuje se supersportem Tatra MTX V8, formulemi nebo vozy upravenými pro automobilové soutěže. Málokdo ale ví, že ve velkém vyráběla pick-upy pro Sýrii, zvládla také karavany nebo elektromobil.

Petr Bold je mimořádně vitální muž, který je neodmyslitelně spjatý s celou historií nyní právě padesátileté firmy MTX, dřívějšího Metalexu. Ten stále řídí. I ve svých pětasedmdesáti letech spřádá plány na další projekty, jak prozradil v rozhovoru pro Automix.cz a Deník.

Ustanovil jste první český rychlostní rekord s Tatrou MTX V8, doletěl v letadle na severní pól, řídíte firmu, která se nesmazatelně zapsala do historie tuzemského automobilového sportu. Máte ještě nějaký velký sen?

Samozřejmě mám. Už několik let se zabývám projektem cenově relativně dostupného létajícího automobilu…Poté, co jsem přestal závodit v autech, jsem se totiž zamiloval do létání. Takto bych rád spojil obě své životní vášně. Letos by měl být hotový funkční prototy, se sériovou produkcí počítám zhruba za dva roky.

Prozradíte o tom něco více?

Příliš konkrétní zatím být nemůžu. Nicméně jde o stroj, který se ve vzduchu bude pohybovat na základě principu létajícího křídla a bude v něm realizováno několik poměrně unikátních myšlenek. Například to, že zatímco ve vzduchu bude pilot sedět na pravé straně, po přistání a po přípravě stroje na pozemní provoz si pak přesedne doleva…

To ale nabourává představu diváků filmu typu Agent 007, že řidič jedoucí po běžné silnici před zátarasem nebo zácpou na silnici zmáčkne knoflík, vznese se do vzduchu a nerušeně pokračuje v cestě…?

Ano, jenže takhle jako ve filmech to ve skutečnosti nikdy být nemůže. Jak před vzletem, tak po přistání, se totiž musí udělat řada bezpodmímečných úkonů A musí se při nich vystoupit ven. V našem případě například sklopit pylon s vrtulí, sklopit ocasní část. Chceme totiž, aby toto létající auto nebylo zbytečně dlouhé, délka by neměla přesáhnout pět metrů. Podvozek bude dílem našich inženýrů, zbytek je dílem specializované firmy, se kterou spolupracujeme.

Jakou rychlostí se bude pohybovat na zemi, a jak dlouhou dráhu bude potřebovat pro vzlet a přistání?

Do vzduchu se dostane na zhruba sto metrech, na přistání postačí přibližně třicet metrů. Náš projekt by však, po určitých úpravách, byl schopen i kolmých startů. Na silnici se bude možné jezdit rychlostmi do 80 kilometrů v hodině.

Jaká bude cena, až se jednou tento produkt MTX bude nabízet?

Počítám, že přibližně šest milionů korun. Zdá se to sice hodně, ale projekty na létající auta, které jsou nyní v běhu, jsou všechny dražší. Původně jsem si myslel, že půjde jen o jakousi hračku, ale v poslední době se mi čím dál více, že by to jednou pro MTX mohlo mít i ekonomický přínos.

Speciální projekt pro Sýrii

Jak si vlastně MTX vydělává dneska? Závodní auta už nestavíte?

Velká část našich příjmů pochází z distribuce dálničních známek a jednotek pro placení mýta, vyděláváme si také díky úpravám vozů pro složky inegrovaného záchranného systému.

Jak dnes vzpomínáte na projekt Supertatry, což byl z mediálního hlediska asi nejznámější projekt Metalexu?

Je mi líto, že to nedopadlo lépe. Nicméně, existují čtyři funkční auta a rozhodně se za jejich parametry nemusíme stydět. Bohužel se tehdy stalo, že ve firmě došly peníze a nebylo na lepší propagaci. Mohli jsme stovkám zájemců, kteří se ozvali po prezentaci, nabídnout pouze jednostránkový leták. To bylo samozřejmě málo a přestali nás pokládat za seriózního výrobce. V této cenové kategorii jsou lidé samozřejmě zvyklí na křídovém papíře tištěnou publikaci. My jsme proto museli celý projekt MTX Tatry V8 prodat. Bohužel ani nový majitel nedokázal výrobu rozjet…

Co naopak pokládáte za jakýsi husarský kousek vaší firmy?

Bylo jich samozřejmě více. Ale například se málo ví o vozidle s označením MTX Pick-up D.C. To byl poněkud speciální pick-up vzniklý přestavbou ze Škody Forman, tedy kombi verze favoritu. Zůstala zachována celá pětimístná kabina včetně obou párů dveří po stranách. Objednal si to takto zákazník ze Sýrie. V této zemi totiž v té době (v první polovině 90. let - pozn. red.) nesměly běžné osobní automobily vjíždět do hlavního města Damašku. Jedinou výjimku představovaly pick-upy, protože na ně se hledělo jako na zemědělská vozidla. Náš konstruktér inženýr Solfronk, který je také autorem technického řešení MTX Roadsteru, tedy rychle připravil úpravy vozu tak, aby se v Sýrii dal provozovat. Nakonec jich v prvním pololetí roku 1994 vzniklo zhruba 1500. To z tohoto vozidla dělá z hlediska objemu absolutně nejúspěšnější projekt MTX. Původně jsme dokonce měli kontrakt na 3500 takových vozů, ale nakonec zasáhla Toyota, která měla v Sýrii velmi dobré konexe, a které jsme již trošku začínali vadit, a vznikly nové předpisy definující pro pick-up větší ložnou plochu, než jakou mohl nabídnout náš vůz.

Řadu let také MTX vydělávala na takzvaných přepážkách…

Ano, zpětně si vybavuji, že jsme ocelové přepážky zajišťující kvůli možnosti odpočítávání DPH oddělení zavazadlového prostoru osobních aut od kabiny pro cestující, vyráběli 11 let. Dělaly se i do luxusních aut, třeba do Mercedesů…Z dnešního pohledu se to sice může jevit divně, ale my jsme si to nevymysleli a poptávka byla obrovská.

Kolik lidí dnes MTX zaměstnává?

Aktuální počet je 54. Pracují ve dvou provozech v Mělníku a jednom v Plzni. Nejvyšší stav zaměstnanců byl v osmdesátých letech. To jich bylo lehce přes stovku.

Letos slavíte 50 let od založení firmy. Připravujete nějaké speciální akce nebo projekty?

Ano, takové výročí nemůžeme pominout. Už vloni na konci roku jsme na tradiční Vánoční večírek pozvali i všechny žijící bývalé zaměstnance. Teď v polovině května chystáme v Praze další akci, na které chceme představit i speciální edici z obnovené výroby automobilů MTX Roadster na bázi Škody Favorit. Vznikne zatím pět kousků, z nichž jeden si hodlám ponechat a zbývající čtyři nabídneme zájemcům. Navíc se se svojí expozicí zúčastníme slavnosti Legendy, na akci Skvosty s vůní benzínu v červenci v Plzni nebo na závodech automobilových veteránů v Mělníku. Vždy bude k vidění řada našich unikátních strojů.

Děkuji za rozhovor