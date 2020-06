Kromě obecně známých děl jako je "Supertatra" MTX V8 nebo kabriolet odvozený z modelu Škoda Favorit, stvořil designér Václav Král i řadu průmyslových výrobků nebo návrhů ekologických vozidel.

Václav Král během tvorby | Foto: archiv rodiny Králových

První automobilovou karosérii vymyslel Václav Král ještě v době svých studií na mladoboleslavské automobilové průmyslovce. Vůz vznikl na podvozku válečného automobilu Volkswagen KdF a spolužákův otec ho údajně využíval až do osmdesátých let.

Zpočátku se Václav Král věnoval konstruování závodních speciálů. Dával jim jméno Baghira. To se pak ocitlo jednak na autokrosovém, tak i okruhovém speciálu a dokonce rovněž na tříkolce stvořené pro lámání rekordů v klání o co nejnižší spotřebu. Dnes už se poměrně málo ví, že současný závodní tým Buggyra Racing Václava Krále na přelomu tisíciletí zaměstnával jako designéra a konstruktéra. Ten mu na oplátku věnoval své logo, které ale bylo pozměněno na to současně používané.

Václav Král se v průběhu svého tvůrčího života věnoval dokonce i návrhům hraček nebo průmyslových strojů a výrobků. Zejména se synem Jiřím pracovali i na designu prostředků městské hromadné dopravy.

V Československu a později v České republice spolupracoval prakticky se všemi významnými výrobci dopravních prostředků. Například i s motocyklovou továrnou Jawa. V Národním technickém muzeu je na výstavě věnovaná této slavné značce instalován prototyp velmi pohledného kapotovaného motocyklu Athéna ze samého počátku 90. let. Stroj byl dokonce vystaven i na motosalonu v Miláně, do výroby se ale nikdy nedostal. Stejně tak bez realizace skončily návrhy Václava Krále na novou řadu motorek Jawa v retrostylu připravené o deset let později.

Srdeční záležitostí pro Václava Krále byla nepochybně kopřivnická Tatra. S ní začal spolupracovat již v roce 1971, kdy nakreslil jednu ze svých známých rentgenových kreseb vozu Tatra 613. Automobilka mu pak zapůjčila motor pro jeho autokrosový speciál.

Pace car alias MTX Tatra V8

Následovala spolupráce se záchranářským týmem Narex, který využíval upravené limuzíny Tatra 613. Mimo jiné i jako rychlé sanitky. Připravoval se dokonce projekt krásného kupé, se kterým by se jednak dalo závodit a jednak by posloužilo jako zaváděcí vozido, takzvaný Pace car.

Narex totiž v osmdesátých letech asistoval dokonce i při závodech Formule 1 v Maďarsku. Jeho maketu ale kdosi ukradl ze stánku firmy Metalex na brněnském strojírenském veletrhu. Nakonec se celý projekt překlopil v takzvanou Supertatru.

Pro Tatru nakonec vytvořil jediný kus modernizované "šestsetřináctky" s označením Prezident, ale místo něj se nakonec vyráběla Tatra 700. Ještě předtím - v polovině osmdesátých let Václav Král ještě pro Tatru připravoval design nové řady 625. Kromě limuzíny měl připravené i kupé.

Václav Král se postupně stále více zajímal o ekologické aspekty dopravy. V knize Václav Král, designér, který chtěl změnit svět, je uvedeno několik jeho výroků v této souvislosti. Například ten, že " K přepravě z místa A do místa B stačí jen zlomek instalovaného výkonu dnešních automobilů."

Zabýval se především vymýšlením malých městských vozidel. Jedním z nich je například "hranatý" elektromobil Citycar, druhým pak řada OVO s typickým vejčitým tvarem. Přemýšlel i o tom, že by se energie potřebná k jejich pohybu uchovávala v setrvačnících.

Tyto a další projekty Václava Krále chtěl jeho syn letos, kdy uplyne 15 let od jeho předčasné smrti, připomenout veřejnosti minimálně na dvou akcích. "Kvůli pandemii koronaviru je ale musím odložit. Předpokládám, že se budou konat příští rok. To bude, pro změnu, 85 let od jeho narození," sdělil Jiří Král pro Deník a Automix.cz.