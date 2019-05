Omezení má platit pro automobily, autobusy, ale i skútry a loďě. A to jak zážehové, tak vznětové motorizace.

Hlavní město Holandska chce do roku 2030 zakázat všechna auta se spalovacím motorem | Foto: archiv

Britský deník Guardian přinesl informaci, že městští zastupitele města Amsterdam plánují celoplošný zákaz aut se spalovacím motorem, a to do roku 2030.



Argumentem je průzkum, jehož výsledky naznačují, že z důvodu znečištění tamějšího ovzduší se obyvatelům zkracuje život v průměru o jeden rok.

Od roku 2020 bude do centra Amsterdamu zakázáno vjíždět vznětovým automobilům starším 15 let. Za dva roky začne platit zákaz vjezdu autobusům do centra Amsterdamu, a to bez ohledu na druh paliva, který spalují. V roce 2025 se zákaz začne týkat také lodím a na kanálech, stejně jako mopedů a skútrů. Plán s názvem Clean Air Action by měl kumulovat v roce 2030 úplným zákazem vjezdu do centra všem dopravním prostředkům se spalovacím motorem.



Na oplátku se radní zavázali do roku 2025 postavit jednu nabíjecí stanici za každý elektromobil, jenž si tamější obyvatelé pořídí. To znamená 16 až 23 tisíc stanic.



Tento pán samozřejmě slízí také velkou nevoli. Mluvčí sdružení Rai Association, která lobuje za práva a zájmy výrobců konvenčních automobilů, uvedl, že tímto se s Amsterodamu stane město pouze pro bohaté, neboť mnoho obyvatel si elektromobil nemže dovolit. A řeč je o desetitisících rodinách.



Některá německá města už ukázala, že tahle represe vůči spalovacím motorům není účinná. Jestli se něco takového opravdu stane, pak lze s obyvateli Amsterodamu jen soucítit. Na druhou stranu by tento plán mohl ukázat, zda tato omezení budou mít nějaký pozitivní dopad. Pokud ano, můžeme čekat něco podobného i v dalších velkých městech po celé Evropě.