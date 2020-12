Celkem 265 výrobních značek eviduje v současnosti registr osobních vozidel v České republiky. Více než tisícovka automobilů s registračními značkami vznikla jako "Vlastní výroba".

Pokud potkáte vůz Ariel na silnici, bude to výjimečná událost | Foto: Ariel

Registrační značku, a tudíž i oprávnění jezdit po silnicích, mělo u nás na konci letošního září více než 6,1 milionu osobních automobilů. Vyplývá to ze statistiky, kterou zpracoval nezávislý analytik Antonín Šípek.

Na některé z nejvzácnějších typů se můžete podívat do naší komentované fotogalerie.

Je samozřejmě jasné, že největší zastoupení mají modely tuzemské značky Škoda. Jejich podíl na celkovém složení vozového parku v ČR činí více než třetinu a celkem jich tedy na silnicích můžeme potkat 2 045 000. Už zajímavější je ale skutečnost, že Škodovky v průměru patří k těm, které mají nejvyšší průměrné stáří. Je jim průměrně 16,07 let, což je téměř o rok více než je celkový průměrný věk všech registrovaných vozidel).

Naopak nejmladší jsou v průměrném věku od sedmi do osmi lety automobily značek Dacia, Hyundai a KIA. Automobily, kterým je více než patnáct let, mají na celkovém složení tuzemského vozového parku podíl přes 46 procent. Aut, která se dožila deseti až patnácti let, je pětina. Pouze třetina u nás jezdících vozů je mladších deseti lety.

Lady přežívají dlouho..

Starší než Škody jsou (opět v průměru) už jen Fiaty (21,69 roku) a Lady. Ty se dožily 39,6 roku. Z bývalých socialistických značek jich můžeme u nás najít nejvíce (bezmála 56 tisíc kusů). Za nimi následují Trabanty (přes 21 tisíc kusů), Wartburgy (necelých 13 tisíc) a Moskviče (12 tisíc).

Zmíněných Trabantů tedy je v ČR stále registrováno více než všech modelů značek Land Rover, Jeep, Mini Porsche nebo Jaguar.

V ČR sice není aktuálně registrovaný třeba ani jeden kus australské značky Holden, ale jinak tu najdeme spoustu atraktivních a vzácných automobilů.

Třeba modelů Ferrari u nás jezdí více než tisícovka, Bentley má na svém kontě přes šest stovek registrací, Rolls-Royce 348, Lamborghini 246. Ve statistice lze také nalézt desítky exemplářů čínských automobilů. Například se jedná o Brilliance, Qoros, Great Wall nebo Gonow.

Českých značek je v registru zaznamenáno celkem 20. Kromě těch nejrozšířenějších jako Škoda či Tatra se jedná o historické názvy Praga, Aero, Avia, Jawa, Velorex, Walter, Zbrojovka a Wikov. Jsou tu ale rovněž názvy jako VUT Superbel (na elektrický pohon přestavěná Škoda Superb), Kaipan, MTX, SOR či Gordon. S názvem "Vlastní výroba" existuje 1058 zaregistrovaných automobilů.