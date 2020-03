Již 10,5 milionu automobilů vybavených systémem pohonu všech kol Quattro prodala na celém světě značka Audi. Na počátku byl kultovní model Quattro.

Řez vozem Audi Quattro | Foto: Audi

Myšlenka, která později vedla ke vzniku systému Quattro, se v hlavám inženýrů Audi zrodila během testování v zasněženém Švédsku. Bylo to během zimy 1976/77. Jako porovnávací vzorek byl tehdy přítomen také vojenský terénní automobil Iltis s pohonem všech kol a vysokou světlou výškou. V hlubokém sněhu si počínal lépe než mnohem výkonnější prototypy s pohonem předních kol. Právě tehdy prý uzrálo přesvědčení, že Audi by mohlo smysluplně využít pohon všech kol také u výkonných osobních vozů.

To, jak nakonec vypadaly, si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.

Aby však dával smysl, musela být jeho konstrukce lehká, kompaktní a hospodárná, bez těžké rozdělovací převodovky a druhého spojovacího hřídele. Nakonec se jako geniálním řešení ukázal dutý sekundární hřídel, o délce 263 milimetrů v převodovce, který přenášel hnací sílu dvěma směry. Zadním koncem byla poháněna skříň mezinápravového diferenciálu s kuželovým soukolím a manuálně ovládanou uzávěrkou. V normálním případě bylo 50 procent točivého momentu přenášeno spojovacím hřídelem na zadní nápravu, která disponovala druhým diferenciálem s uzávěrkou. Druhou polovinu hnací síly přenášel výstupní hnací hřídel, který se otáčel v sekundárním hřídeli, do rozvodovky přední nápravy. Pohon quattro byl na světě.

Jeho debut se uskutečnil právě před 40 lety, ve sportovním kupé Quattro. To bylo vystaveno na pódiu při ženevském autosalonu. Nakonec se vyrábělo 11 let prakticky beze změny. To je dokladem geniálního designu, který se líbí ještě dnes.

Pod kapotou vozu byl přeplňovaný řadový pětiválec, který měl nejprve výkon rovných dvě stě koní, později byl posílen na 220. Těchto automobilů bylo vyrobeno přes jedenáct tisíc. Skutečnou sběratelskou perlou jsou ale exempláře z homologační série pro speciál rallyové skupiny B. V roce 1984 jich bylo vyrobeno pouze 224. Karosérie byla oproti původnímu vozu zkrácena o více než tři decimetry a v motoru se ukrývalo tři sta koníků.

Když se jeden z nich v roce 2016 prodával v aukci, vystoupala jeho cena v přepočtu na 13 miliónů korun. Dnes by byla určitě ještě vyšší. Před několika lety jsem ho měl možnost krátce řídit a byl jsem doslova nadšený jeho ovladatelností a kultivovaností.

Model Quattro učinil automobilku se čtyřmi propojenými kruhy známou také v rallyovém světě. Na začátku roku 1981 vstoupila značka Audi do mistrovství světa v rallye a již v následujícím roce kraloval pohon quattro startovnímu poli. V roce 1982 zvítězila značka Audi v hodnocení konstruktérů, v roce 1983 vybojoval mistrovský titul mezi jezdci Fin Hannu Mikkola.

Bestie Audi Sport quattro S1

Na konci sezony 1984 oslavovali v Ingolstadtu dokonce oba tituly, mistrem světa se stal Stig Blomqvist (Švédsko). Tým Audi nasadil v tomto roce poprvé zkrácenou verzi Sport quattro, po němž následoval v roce 1985 vůz Sport quattro S1 s nejvyšším výkonem 350 kW (476 k). V roce 1987 zvítězil Walter Röhrl se speciálně upraveným vozem S1 v závodě do vrchu na Pikes Peaku v USA – a tím úspěšně zakončil divoké roky ve světě automobilových soutěží.

Značka Audi se posléze zaměřila na závody cestovních vozů. V roce 1988 si značka zajistila hned v první sezoně tituly v hodnocení konstruktérů i jezdců v americkém mistrovství TransAm s vozy Audi 200, v následujícím roce byla úspěšná i v seriálu IMSA GTO. V sezoně 1990/91 nasadil tým Audi velké vozy V8 quattro do německého mistrovství cestovních vozů DTM (Deutschen Tourenwagenmeisterschaft) a vybojoval dva tituly v hodnocení jezdců. V roce 1996 se závodní vůz A4 quattro Supertouring účastnil sedmi národních mistrovství a ve všech zvítězil v celkovém hodnocení. O dva roky později byl pohon všech kol evropskými pravidly v závodech cestovních vozů zakázán.

V roce 2012 se však závodní vozy Audi s pohonem všech kol vrátily znovu na závodní okruhy v podobě závodního prototypu Audi R18 e-tron quattro s hybridním pohonem. Zadní kola poháněl motor V6 TDI, setrvačníkový akumulátor zásoboval rekuperovanou energií dva elektromotory na přední nápravě. Závodní vůz tak při zrychlení přechodně používal pohon všech kol quattro. Jeho bilance byla pozoruhodná: tři celková vítězství ve 24h závodě v Le Mans a po dvou titulech v hodnoceních jezdců a konstruktérů v mistrovství světa ve vytrvalostních závodech WEC (World Endurance Championship).

Nyní, jak Audi informovalo, přichází díky kompletně elektrickému pohonu, nová éra systému Quattro. V prototypech Audi e-tron S a e-tron S Sportback je systém quattro doplněn funkcí elektrického variabilního rozdělování točivého momentu mezi zadní kola. Změny v přenosu hnací síly jsou otázkou několika milisekund. Systém je navíc schopen přenášet extrémně vysoké točivé momenty.