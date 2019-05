S největší pravděpodobností se tak jmenovat nebude, nicméně Audi musí reagovat na rostoucí požadavky svých veganských zákazníků.

Představte si, že jste vegany, lidi, kteří z přesvědčení odmítají užívání zvířat k vlastnímu užitku jakožto surovin či výrobních jednotek. Dnešní konzumní společnost těmto lidem úplně nenahrává. A to ani v oblasti automobilového průmyslu, kde se výrobci prémiových modelů předhánějí v tom, kdo nabídne jemnější kožené čalounění. Dá přece rozum, že látková sedadla v Bentley by nikdo nekoupil…



Někdo ale určitě. Právě veganští a do značné míry také vegetariánští zákazníci usilují o to, aby automobilky nabídly také alternativu pro ty, kteří nechtějí jezdit autem se sedadly potaženými kůží z mrtvých zvířat.



Kromě Audi zaznamenaly podobná přání také značky Bentley a Chevrolet.



Podle zástupců Audi nemusí jít pouze o vegany a vegetariány, protože zákazníci, kteří kupují elektromobily chtějí byt k planetě ohleduplní také jinak než pouze jízdou. A to znamená použití trvale udržitelných nebo recyklovaných materiálů v interiéru vozů. Tento přístup není nic nového, příkladem budiž BMW i3.



Audi má s tímto přístupem zkušenosti, neboť interiér konceptu e-tron GT byl kompletně vyroben z recyklovaných materiálů a byl naprosto v souladu s veganskými postoji. Problémem může být to, že Audi má extrémně vysoké nároky na kvalitu použitého materiál, což recyklovaní ne vždy zaručí.



Každopádně je dobré, že se tímto „problémem“ automobilky alespoň zabývají a minimálně Audi u interiéru pro vegany uvažuje.

V galerii se můžete na Audi E-Tron podívat.