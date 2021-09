Tahle auta neprodávejte, protože jejich hodnota v budoucnu ještě vzroste

Kupte za babku, prodávejte jako král. To je životní krédo, kterým se řídí každým makléř, realitní agent nebo prodejce automobilů.

Jaguar XK8 | Foto: archiv

Trhy s ojetými vozidly fungují právě takto. Proto není překvapením, že existuje nespočet příležitostí k získání automobilů jako budoucích investičních nástrojů. Být sběratelem luxusních a hodnotných vozidel však vyžaduje značné investice, jakož i nezanedbatelné provozní náklady. Musíte mít také neskutečně široké všeobecné znalosti o automobilech jde o jeden z důležitých předpokladů. Experti z registru historie automobilů carVertical analyzovali automobilový trh a připravili pro seznam deseti automobilů, které byste určitě neměli prodávat kvůli jejich významnému nárůstu hodnoty do budoucna. Využili také svou databázi carVertical, která obsahuje tisíce zpráv o historii automobilů a umožňuje podrobné a vyčerpávající přezkoumání některých statistik o těchto konkrétních modelech. ALFA ROMEO GTV (19932004) Specialisté na design společnosti Alfa Romeo, kteří vždy dávali přednost odvážným a neobvyklým řešením, potvrdili svůj inovativní designový přístup i při Alfa Romeo GTV. Jako většina typů kupé té doby, také Alfa Romeo GTV byla k dispozici s benzínovým čtyřválcem. Ale nejcennějším GTV byla verze vybavená úžasným šestiválcovým motorem s pohonem Busse. Dobře udržované verze Alfy Romeo GTV dnes stojí více než 30 000 eur. AUDI V8 (19881993) Audi A8 je nyní uznáváno jako technický a technologický vrchol značky. Avšak ještě před ním bylo právě Audi V8 krátce vlajkovou lodí. Elegantní sedan byl k dispozici pouze s motorem V8, který v té době odlišoval přesně tento typ automobilů od jejich méně povedených sourozenců. Některé z výkonnějších modelů měly i manuální šestistupňové převodovky. BMW 540I (19921996) Série 5 je už desetiletí předvojem třídy luxusních sedanů. Nejpříjemnějším aspektem tohoto modelu je jeho cenová dostupnost; Zatímco hodnota BMW M5 vystoupila až do nebeských výšin, model 540i je mnohem levnější, ale to určitě nepotrvá dlouho. JAGUAR XK8 (19962006) Jaguar XK8, který debutoval v 90. letech, přišel na trh jako kupé nebo kabriolet. Nabízí různé kubatury motorů a komfortní vybavení, čímž uspokojil většinu majitelů XK. Byl to jeden z prvních skutečně moderních Jaguarů, který zvedl laťku nejen v rovině kvality, technologiích, ale také zůstatkové hodnotě. Připravte se na to, že za dobře udržovaný model, o který se majitel staral opravdu ukázkově, utratíte nejméně 15 000 až 20 000 eur. LAND ROVER DEFENDER (SÉRIA I, SÉRIA II) Land Rover se netají tím, že první generace SUV Defender byly navrženy jako víceúčelové, praktické řešení pro ty, kteří se starají o farmy či podnikají v zemědělství. Dnes může hodnota vozidel ze Série I a také Série II mnohé překvapit. Například SUV, které prožila dobré i zlé časy, stojí od 10 000 do 15 000 eur, zatímco modely, které byly repasované či zrekonstruované, případně mají minimální opotřebení, často stojí až 30 000 eur. MERCEDES-BENZ E300, E320, E420 (19921996) Mercedes-Benz uvedl do života více než dva miliony W124 v relativně dlouhém výrobním cyklu. Některé z nich skončily svůj život na skládce, ale jiné jsou stále mezi námi a jezdí. Pečlivě udržované modely stojí opravdu hodně peněz. Nejcennější W124 byly samozřejmě modely 500E nebo E500 (v závislosti na roku výroby). Nicméně pokud se podíváme i na nižší třídy, E300, E320 a E420 mají potenciál stát se zlatým dolem. SAAB 9000 CS AERO (19931997) Saab 9000 CS Aero je víc než jen sedan střední velikosti. Byl představen poměrně pozdě v procesu výroby a byl dokonce považován za vrchol série Saab 9000 v posledním roce výroby. V tomto konkrétním případě činil pomyslnou tečku na konci věty nebo příběhu. Saab 9000 CS Aero je, jak by se dalo předpokládat, v dnešní době dosti vzácné auto. Ačkoliv Saab neprozradil, kolik se jich opravdu vyrobilo, tento konkrétní model může být solidní investicí. TOYOTA LAND CRUISER (J80, J100) Majitelé tohoto vozu tvrdí, že Toyota Land Cruiser je jedním z nejlepších SUV na světě. I když mají stejný název, tyto dva modely mají více technických a technologických rozdílů, než byste si mohli myslet. J80 dokázala skloubit jednoduchost s každodenní praktičností. J100 byla podstatně luxusnější verze, navržená na delší cesty, ale ne s menšími dovednostmi. Majitelé SUV J80 a J100 si mohou užívat jejich mimořádně vysokou zbytkovou hodnotu, která dosahuje až 40 000 eur. VOLKSWAGEN CORRADO VR6 (19911995) Ne všechny volkswageny si zaslouží dostat se na pomyslný stupínek vítězů. Výjimkou může být Volkswagen Corrado VR6. Neobvyklý vzhled, výjimečný motor a chvályhodné vyvážené odpružení i vás zajímá, proč si toto auto koupilo na počátku 90.let tak málo lidí? Volkswagen Corrado tehdy nebyl tak populární jako Opel Calibra, ale dnes se to považuje za výhodu. Hodnota šestiválcové verze začala v posledních letech podstatně stoupat a tento trend vydrží. VOLVO 740 TURBO (19861990) Ještě v osmdesátých letech minulého století bylo Volvo 740 Turbo důkazem toho, že vozidlo vyvolávající zvednuté obočí táty (nebo mámy) díky své „lenosti“, může být tak rychlé jako Porsche 924. Flexibilita a schopnost kombinovat praktičnost a výkon modelu Volvo 740 Turbo z něj dělá vynikající příklad automobilu, jehož hodnota stále stoupá. Předpokládá se, že tento trend bude pokračovat, zejména v následujících letech. Pramen: carVertical