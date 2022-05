Díky systému V2L dokáže elektromobil napájet gril, kávovar i letní kino. Z dojezdu přitom ztratí jen minimálně.

Auto jako powerbanka | Foto: KIA Czech

Početné příznivce si Kia EV6 získala hlavně futuristickým designem, pozoruhodnými jízdními vlastnostmi, slušným dojezdem a rychlým nabíjením. Je tu ale ještě jedna specialita, kterou EV6 boduje, a to systém V2L neboli Vehicle to load. Ten dokáže auto v mžiku proměnit v obří powerbanku, jejíž pomocí můžete napájet střídavým napětím 230 V jakýkoliv elektrický spotřebič s příkonem do 3,6 kW.



Názorný příklad vydá za tisíc slov, proto jsme dostali možnost si funkci V2L vyzkoušet na vlastní kůži. Se zástupci automobilky Kia jsme vyrazili na poněkud netradiční akci, kde místo motorů duněla elektrická kytara, místo gum se připalovaly klobásy a místo prezentace se po setmění promítal film. Tři přítomné elektromobily měly jediný úkol – zásobovat elektřinou všechny spotřebiče, které měly zajistit pohodový chod večera, tedy elektrický gril, projektor, reproduktory, zesilovač, kávovar, rychlovarnou konvici, notebook a pár mobilních telefonů.



Jak dlouho můžete grilovat, než se vám auto vybije? Rozhodně déle, než vydržíte. Využitelná kapacita akumulátoru EV6 s delším dojezdem činí 77,4 kWh. Aby došlo k uchování rezervní energie, deaktivuje se funkce V2L při poklesu stavu nabití akumulátoru na 20 %, pro režim V2L je tedy k dispozici maximálně 61,92 kWh využitelné kapacity. Elektrický gril s příkonem 2,2 kW můžete mít tedy teoreticky puštěný na plné pecky skoro 30 hodin.

Naše společnost měla k dispozici celkem tři auta, barevně rozlišená, aby se nám údaje o jejich použití dobře pamatovaly. Modrá EV6 GT-Line měla na starosti provoz kuchyně – gril běžel po dobu zhruba pěti hodin, řetěz žárovek asi sedm hodin, kávovar a rychlovarná konvici po deseti minutách. To vše z celkové kapacity spotřebovalo 13 %, a protože auto dorazilo z 98 % nabité, po skončení akce mělo před sebou stále ještě stovky kilometrů dojezdu.

Červená EV6 GT-Line obstarávala zvukovou část programu – zesilovač pro elektrickou kytaru, bluetooth reproduktor a dokovací stanici pro notebook a mobilní telefony. Tady už spotřeba téměř nestojí za řeč – za celou dobu používání zmizela z baterie 4 % a auto odjíždělo z 94 % nabité. Totéž platí o šedobílé EV6 Earth, která zajistila energii pro letní kino, tedy projektor a ozvučení. Přibližně dvě hodiny programu odebraly z akumulátoru 3 % kapacity.

Na chatu i do přírody

Pokud máte rádi kempování, ale nejste drsný tremp, co si nese všechno na zádech a rozdělá oheň za jakéhokoli počasí, otevře vám funkce V2L novou dimenzi. Nabízejí se ale i další možnosti uplatnění – třeba pro majitele chat bez přívodu elektřiny. Najednou si budou moci uvařit kávu, posekat zahrádku, prořezat stromy elektrickou pilou či vyluxovat světnici, aniž by do akce angažovali benzinovou centrálu. A až v létě dojde k výpadku elektřiny, odpadne starost, co s choulostivými potravinami v chladničce.

Funkci V2L aktuálně na českém trhu nabízejí dva modely – Kia EV6 a Hyundai Ioniq 5 (v omezené míře ještě Honda E). V obou je schopná dodávat výkon až 3,6 kW. V případě zapojení elektrospotřebiče s vyšším výstupním výkonem než 3,6 kW se režim V2L deaktivuje a na obrazovce infotainmentu se zobrazí chybová hláška. Limit, při kterém se funkce V2L deaktivuje, lze také nastavit v nabídce infotainmentu, a to v rozmezí 80 % až 20 %.

V2L adaptér pro model Kia EV6 je dostupný v příplatkové výbavě za 12 240 Kč bez DPH.