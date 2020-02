Indická značka Maruti představila na autoshow v Dillí také malý elektromobil, který by mohl být v této kategorii nejlevnějším autem na světě.

V Indii se nabízí množství aut, které jsou připravené speciálně pro toto teritorium | Foto: Radek Pecák

I když je v Indii zatím minimální infrastruktura jak pro doplňování CNG, tak i baterií elektromobilů, prakticky všechny značky, které vystavují své produkty na právě probíhajícím autosalonu v Dillí, představují vozidla s těmito alternativními pohony. Jednou z mála výjimek je značka Škoda. Je to možná škoda, protože může nabídnout modely s plynovými nádržemi pod podlahou, zatímco ostatní domontávají plynový tank do kufru. Leckdy, jak jsem se přesvědčil, to vypadá až směšně.

Na zdejším moderním výstavišti se odehrály také některé světové premiéry, byť se obvykle jednalo o vozy určené speciálně pro zdejší trh. Ten má ambice stát se do několika let po Číně a USA třetín největším na světě. Jednou z nich byl Volkswagen Taigun, sourozenec zatím nepojmenovaného škodováckého SUV. Oba tyto vozy vyvinuli experti z Mladé Boleslavi. Dalším pak designový koncept Suzuki Futuro-e, který zřejmě předznamenává tvary budoucích sportovně-užitkových automobilů této japonské automobilky. Podívat se na něj můžete v naší fotogalerii.

I v pohybu mezi výstavními pavilony se předvádělo zajímavé vozítko místní značky Mahindra. Je opravdu velmi malé, a tak se pro něj název Atom hodí. Sice cena zatím není známá, ale určitě má aspirovat na pozici mezi těmi nejlevnějšími elektromobily na světě.

Byla tu i nová Sierra

S motorem o výkonu dvaceti koní umí sice jet jen sedmdesát kilometrů v hodině, ale jeho velkou předností by se mohlo stát využití osmačtyřicetivoltové elektrické soustavy. Díky tomu by se ho nemusel bát opravovat i mechanik, který není oprávněný manipulovat s elektrickými zařízeními využívajícími vyšší napětí.

Do kategorie levných aut bude určitě náležet nový malý model značky Hyundai Aura. Využívá techniku minivozu i10 a měl by se stát jedním z hlavních konkurentů v Indii superúspěšného vozu Suzuki Dzire, což je fakticky Swift prodloužený do tvaru sedanu.

Velmi pěkně se na pódiu výstavního stánku KIA jevil koncept Sonet, který bude odvozený od již prodávaného malého SUV značky Hyundai. To se jmenuje Venue.

Jedním z nefotografovanějších exponátů na výstavišti byl velmi futuristický koncept Mahindra Funster. Jednalo se o dvoumístný elektřinou poháněný roadster s velmi nízkým čelním sklem a velmi pěkně zpracovaným kokpitem. Rovněž fotografie exteriéru i interiéru jsme zařadili do přiložené galerie.

Dalším vozem s elektrickým pohonem zde byl koncept Sierra značky Tata. Má velmi pozoruhodně řešenou zadní část se zahnutou lavicí pro cestující. Ti mají navíc kolem sebe pouze skleněnou bublinu.