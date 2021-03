V září roku 2019 představila největší evropská automobilka své nové logo. Tehdy šlo o poměrně ojedinělý počin v automobilovém světě. V prvních týdnech letošního roku ji ovšem následovaly tři významné automobilové značky.

Poprvé se nové logo objevilo na tomto koncepčním voze | Foto: Renault

I když se někteří dobře informovaní lidé z automobilky Škoda netají tím, že uvnitř firmy existují tendence na změnu současně používaného firemního loga, k faktické změně letos s pravděpodobností blížící se jistotě nedojde.

Oficiálně Škoda nic v tomto duchu nekomentuje. Například mluvčí Pavel Jína uvedl pouze toto: "Škoda Auto nebude komentovat spekulace týkající se dalšího vývoje své korporátní identity. Nicméně údajný návrh nového loga, které se v těchto dnech objevuje na českých i zahraničních internetových serverech, nepochází z naší společnosti," dodal.

Tento návrh, který je zveřejněný například na stránkách Octavia Clubu je velmi zjednodušenou podobou tradičního okřídleného šípu (případně hlavy indiána - jak se také původ loga někdy vykládá).

Jako zatím poslední vysvětlil podobu svého nového loga Renault. Ocitlo se například na konceptu nového vozu Renault 5. Takto změnu komentuje mluvčí českého zastoupení Renaultu Jitka Skaličková: "Nové logo značky Renault ztělesňuje „Nouvelle vague“, myšlenku nabídnout novou možnost tím, že přineseme do ekosystému něco nového, co je blíže duchu doby a je moderní," sděluje mluvčí.

Předchozí logo bylo navrženo v roce 1992 a modernizováno v roce 2013. Bylo podle Skaličkové trochu složité, strnulé a nadbytečně zatížené vícero efekty. Při tisku jsme měli také problémy s čitelností v menších velikostech.

Renault využije nové logo na autech příští rok

Nové logo bude nejprve použito v reklamách a televizních reklamách od 1. března u dvou kampaní ZOE. "Nové logo bude postupně použito na našich výrobcích. Počínaje novými výrobky uvedenými na trh v roce 2022 ponese celá výrobní řada Renault tento nový znak," uzavřela Skaličková.

Také další tradiční francouzská automobilka Peugeot - se teď pyšní novým logem, které je od roku 1850 již jedenáctým v historii firmy s motivem lva.

"Za posledních deset let prošla celá produktová řada výraznou kvalitativní proměnou. A výsledek se dostavil, což dokazují ocenění „International Van of the Year“ (Mezinárodní dodávka roku) pro Peugeot e-Expert v roce 2021 a pro Peugeot Partner v roce 2019 a tři ceny Car of the Year“ (Auto roku), které získaly modely Peugeot 308 v roce 2014, Peugeot 3008 v roce 2017 a Peugeot 208 v roce 2020. Významným mezníkem je také elektrifikovaná řada osobních i lehkých užitkových vozů. Tento posun směrem nahoru v kvalitě a renomé nyní dovršuje práce na designu samotné značky," odůvodňuje tento krok tiskové oddělení automobilky.

Nové logo tak prý spojuje minulé i současné hodnoty značky a současně naznačuje budoucí vývoj. Hrdý lev, který Peugeot provází odjakživa, má vyjadřovat univerzální a multikulturní formy identity. Je synonymem prestiže, jistoty a nadčasovosti. Peugeot pomocí nového loga a nové grafické identity spojuje historii a modernost. Značka se s ním vydává dobýt nová teritoria, urychlit svůj mezinárodní růst, exportovat francouzský styl, know-how i eleganci.

Hned na počátku roku odhalila své nové logo značka Kia. Svůj počin odůvodnila v podobném duchu jako třeba výše zmíněný Peugeot: "Nové logo obsahuje prvky ‚symetrie‘, ‚rytmu‘ a ‚vzestupu‘, zhmotňující sebedůvěru značky Kia a její zasazení o potřeby zákazníků," uvedli představitelé této korejské automobilky.