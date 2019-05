Získat 5 hvězdiček bude těžší. Euro NCAP od 1. ledna 2020 zpřísní nárazové testy

Nezávislé konsorcium Euro NCAP poprvé v historii zařazuje do hodnocení bezpečnosti automobilů také tzv. „terciální bezpečnost“. Zjistili jsme, co to pro výrobce znamená.

Záchranné složky vyžadují pro včasný a cílený zásah detailní, avšak rychle srozumitelné informace týkající se konstrukce jednotlivých automobilů. A protože nové vozy jsou z důvodu použití vysokopevnostních materiálů, jako jsou vysokopevnostní oceli nebo kompozitové materiály, neustále odolnější, je potřeba znát jednotlivé vozy detailně. Kormě toho se záchranné složky musí vypořádat s automobily, které jsou poháněny jinými, než klasickými pohonnými jednotkami a také jsou vybaveny stále větším počtem bezpečnostních prvků, jako například aktivními kapotami. Proto je nutné, aby hasiči či zdravotníci měli rychle k dispozici souhrnné informace o jednotlivých modelech. Rusové se toho nebojí. Postavili si tank z Bentley Continental GT! Přečíst článek › Výrobci automobilů sice v posledních investovali do takzvaných „Záchranných listů“, ovšem jejich včasná a bezplatná dostupnost po celé Evropě není vždy zaručena. Prostřednictvím nově vydaného protokolu Euro NCAP žádá jejich dostupnost ke všem novým modelům.



Nově se součástí nárazových testů stává také správní fungování automatického zamykání, respektive odemykání v případě nehody. Dále bude hodnotit také technologie, které záchranným složkám usnadní zásah a pomáhají předcházet dalším kolizím s automobily nebo objekty po počátečním nárazu. Mezi ně patří odemykání dveří v případě nehody nebo pokročilé funkce systému tísňového volání eCall.



Nové požadavky se tak dělí na tři oblasti:



1. Záchrana: Detailní informace pro záchranné složky – „Záchranné listy“

2. Vyproštění: Odemykání automatických zámků dveří, síla potřebná k otevření dveří a odepnutí bezpečnostních pásů

3. Bezpečnost po nárazu: Vylepšené tísňové volání eCall a technologie multikolizní brzdy



Euro NCAP si velmi dobře uvědomuje, že automatické zamykání je důležité, například kvůli loupežným přepadením například na semaforech. Na druhou stranu, tyto zámky by se měly v případě nehody okamžitě deaktivovat. Nově tak bude kontrolovat, zda jsou součástí standardní výbavy. Pokud se dveře při testu neodemknou, inkriminovaný automobil dostane minusový bod. Aerodynamické kliky se musí vysunout



Potřebná síla pro otevření dveří, včetně posuvných, nesmí překročit 750 N. Pokud tomu tak bude, případně otevření dveří bude vyžadovat použití nářadí, komise rovněž udělí jeden minusový bod.



Procedura počítá také s vozy, které mají elektricky ovládané kliky nebo kliky, které vyjíždějí ze dveří. Toto řešení může působit při záchranné akci značný problém. Nové testy budou vyžadovat, aby tyto kliky byly po nárazu vysunuté a záchranáři je mohli použít. Nepřípustná bude v tomto ohledu nutnost aktivního elektrického okruhu. Test Lexus LS 500h Superior: To nejlepší ze Země vycházejícího slunce Přečíst článek › Přezky bezpečnostních pásů musí jít odemknout za použití síly menší, než je 60 N. V případě nutné vyšší síly komise udělí jeden minusový bod. Toto se týká čelního nárazu.



V případě tísňového volání eCall budou vyžadovány pokročilé funkce. Tato funkce by měla nově záchranné složky informovat o počtu pasažérů (na základě zapnutých bezpečnostních pásů) ve voze, a také umět zaslat souřadnice místa, kde se vozidlo nacházelo před nehodou. Tato informace nemusí být na metry přesná. Za každou tuto informaci testovaný automobil obdrží 0,5 bodu.



Co se multikolizní brzdy týče, momentálně je to tak, že stačily informace výrobce o tom, jak systém funguje a že se test výrobce uskutečnil. Nově bude vyžadována přítomnost technika Euro NCAP. Výrobce současně musí do návodu na obsluhu vozu uvést informace, jak systém funguje. V podstatě se jedná o systém, který v případě primárního nárazu automaticky aktivuje brzdy a vůz v případě sekundárního vozu nikam „neodjede“. Testované vozidlo pojede rovně na suchém povrchu rychlostí 15 km/h a řidič či jakýkoliv jiný systém nesmí aktivovat brdový pedál. Test bude úspěšný, pokud automobil překročí minimální zpomalení 3 m/s a samočinně rozsvítí brzdová světla. I nadále samozřejmě budou probíhat další dosud používané testy EuroNCAP. Při nich se vůz podrobí i fyzickým nárazovým testům. Například čelní náraz se provádí v rychlosti 64 km/hod, kdy se s deformovatelnou překážkou střetává 40 procent přídě, dále náraz celou přídí do pevné překážky, boční náraz (rychlost 50 km/hod) a náraz na sloup (rychlost 29 km/hod). Dále se body udělují nebo odečítají podle přítomnosti předepsaných asistenčních systémů ve výbavě vozu. V komentované galerii se může podívat na pětici automobilů, které se zatím podrobily testování v roce 2019.

Autor: Jiří Švamberk