Letos je tomu 50 let, co japonský Nissan představil první GT-R, které však ještě na začátku 21. století v Evropě znal jen málokdo.

V době, kdy jsme si v Evropě byli jistí, že králem všech závodních cestovních automobilů je BMW M3 DTM, v Japonsku soutěžilo auto, které kromě domácí scény a Austrálie nikdo moc neznal. Bez nadsázky se dá říct, že Nissan Skyline GT-R v Evropě proslavily až počítačové hry, jako Need for Speed nebo Gran Turismo. Velkou zásluhou na jeho kultovním statusu také na Starém kontinentu má bez debat filmová série Rychle a zběsile, kde se Skyline GT-R pravidelně objevoval.



Přitom Nissan Skyline GT-R, který s poslední generací označení Skyline z názvu vypustil, zpočátku vůbec nebyl sportovním automobilem, ale luxusním sedanem. Úplný počátek jeho existence se datuje až do roku 1957, kdy nově vzniklá automobilka Prince Motor Company, jejíž jméno bylo poctou princi a pozdějšímu císaři Akihitovi, uvedla na trh model Prince Skyline. Nedlouho po uvedení vzniklo také kupé Sport, kterého se vyrobilo jen velmi málo kusů.

Už v roce 1964 se modifikovaný Prince Skyline dostal na závodní okruhy. Hlavní devizou byl šestiválcový motor, který v té době dosahoval výkonu až 125 koní. Stal se velmi úspěšným závodním automobilem. Jeho závodní úspěchy stály za tím, že Prince na trh uvedl Skyline 2000 GT. V roce 1966 ovšem japonská vláda rozhodla, že se Prince spojí s Nissanem, což modelu Skyline zajistilo dlouhověkost.



PRVNÍ GENERACE

První GT-R bylo představeno na tokijském autosalonu v roce 1968. Stále ještě čtyřdveřový sedan poháněl 2litrový řadový šestiválec s výkonem 162 koní a točivým momentem 176 Nm. O tři roky později dorazila také dvoudveřová varianta.



V té době bylo jméno Skyline v Japonsku za hvězdu závodních okruhů. Pětistupňová převodovka posílala hnací sílu na zadní nápravu, kde se o další přerozdělení postaral samosvor.



Skyline GT-R první generace byl poměrně jednoduché auto, a to jak z technického úhlu pohledu, tak co se výbavy týče. Vzadu vlečná ramena a bubnové brzdy, uvnitř skořepinová sedadla a sportovní dřevný volant. Jinak nic.



Celkově vzniklo necelých 2000 kusů sedanu i kupé.



DRUHÁ GENERACE

I když první generace Skyline GT-R byla v Japonsku slavným a opěvovaným závodním strojem, druhá generace, která vznikla už pouze jako dvoudveřové kupé, měla velmi pohnutý osud. V roce 1973, kdy byl nástupce představen, zuřila ropná krize v plné síle a zájem o vysokovýkonné sportovní kupé byl takřka nulový. Motor byl stejný 2litrový řadový šestiválec z předchozí generace s totožným výkonem.



Celkově vzniklo pouze 197 kusů, což z druhé generace GT-R činí extrémně vzácný automobil. Fanoušci ostrých modelů Skyline museli na dalšího následovníka čekat více jak 15 let. Na její fotografie se podívejte do naší galerie.

TŘETÍ GENERACE

Tu spíše znáte pod označením R32, což je koncová část kódu používaného pro označování šasi a vznikla ryze kvůli motrsportu. Původně mělo jit stejně jako v případě dvou předchozích generací o zadokolku, ale regule tehdejší skupiny A sportovní oddělení Nissanu v podstatě donutily, aby Skyline GT-R R32 dostal pohon všech kol ATTESA E-TS. Od té doby jsou všechny generace GT-R čtyřkolkami.



Pro generaci R32 Nissan vyvinul zcela nový motor RB26DETT, který měl oficiálně výkon 280 koní a točivý moment 353 Nm. Nepříliš náročnými úpravami šlo výkon zvýšit i o několik stovek koní.



Výroba skončila v roce 1994 celkovým počtem 43 937 kusů.

ČTVRTÁ GENERACE

Generace R33 měla v roce svého uvedení (1995) stejný výkon jako předchozí R32, ovšem několik dříve problematických dílů, jako například synchrony 5stupňové manuální převodovky, bylo nahrazeno odolnějšími.

Nissan Skyline GT-R R33 už využíval aktivního samosvorného diferenciálu pohonu všech kol ATTESA E-TS, který dostal přídomek Pro.



Výroba R33 probíhala pouze do roku 1998, ovšem kromě nejrůznějších derivátů (N1, V-Spec, LM Limited) stihl Nissan vyrobit ještě speciální model R400 s vrtaným RB26DETT, jenž po zásahu Nisma měl objem 2,8. Celkově vzniklo necelých 17 tisíc kusů generace R33.

PÁTÁ GENERACE

Asi nejslavnější z rodu GT-R je generace R34, která se vyráběla v letech 1999-2002. Ve své době šlo o jeden z technologicky nejvyspělejších sportovních automobilů na světě. Oproti R33 byla generace R34 kratší a obratnější. Zajímavostí je, že Nissan při vývoji zohlednil názory a přání zákazníků.



R34 stejně jako dřívější R33 využívala dvou pohonů všech kol, které se lišily podle typu samosvoru (mechanický vs. elektronicky řízený). Jednotlivé verze se také vzájemně odlišovaly tuhostí a výškou podvozku. Motor oficiálně i nadále disponoval výkonem "pouhých" 280 koní, ale ve skutečnosti měl už z výroby přes 330 koní. Celkově vzniklo 11 577 kusů.





Vrcholem generace R34 byla verze Z-Tune od sportovní divize Nismo, která vznikla po ukončení na základech lehce ojetých kusů verze Skyline GT-R V·Spec II. Technicky šlo o výrazně odlišný model, kdy zejména motor byl zcela přepracován a byl postaven na závodní pohonné jednotce použité v závodě Le Mans. Výkon přes 500 koní stačil na zrychlení z 0-100 km/h za 3,8 sekundy a maximální rychlost 327 km/h. Vzniklo pouze 19 těchto unikátních vozů oslavujících výročí Nisma.



ŠESTÁ GENERACE

Současné provedení se již zbavilo jména Skyline, protože Nissan chtěl postavit auto, jehož historie nebude vázána na luxusní sedan. I tak ale GT-R vzniklo na stejné platformě, jako Skyline.



Nissan GT-R R35 přišel o natáčení zadní nápravy HICAS a také o řadový šestiválec RB26DETT, který nahradila vidlicová pohonná jednotka VR38DETT se stejným počtem válců a objemem 3,8 litru. Původní výkon 485 koní v průběhu let narůstal až na 710 koní u verze GT-R50, která vznikne jako oslava půl století GT-R.

