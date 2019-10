Projekt nové komunitní dílny vzniká v budově, kterou léta okupovali feťáci.

Jirka a Filip mají vizi. Už za půl roku chtějí spustit Dream Garage Prague. | Foto: Jan Markovič

Nenápadná šedivá budova na pražském Strahově vypadá jako desítky jiných opuštěných prodejen, rozvoden a správních staveb, jež jsou po celém Česku desítky. Tedy až na to, že se zpoza kovových vrat ozývá bzukot cirkulárky. Kamarádi Jirka a Filip sem po práci chodí a společnými silami dávají stavbu dohromady. Dnes konečně lepí okna. Předtím tu byly díry.

„Původně to byla sběrna odpadů, pak opuštěný barák, který se v devadesátých letech prodával za nic, tak to táta koupil,“ vysvětluje mi Filip. Rodina ale příliš nevěděla co s domem a tak ho nechala být, dokud pro něj nějaký účel nevymyslí. „Dům pak obsadili feťáci. Když jsme to vyklízeli, našli jsme hromadu jehel,“ vzpomíná Jirka.

Kluky napadlo, že bývalá budova sběrných surovin je se svou krytou halou 18 krát 6 metrů ideálním místem pro založení vlastní dílny. „Rádi se hrabem v autech. A když se naskytl prostor, kde bychom si je mohli sami upravovat, chytli jsme se toho. Napadlo nás ale, že by bylo dobré, kdybychom se tady setkávali i s přáteli, které baví auta stejně jako nás,“ říká Jirka.

A tak se pomalu zrodil nápad na společnou dílnu. Jak by měla fungovat? „Měl by to být takový klub pro srdcaře jako jsme my. Nechceme na tom vydělat. Platit se bude klubový příspěvek, za který se potom uspořádá třeba grilovačka. Každý si přitom bude moct dílnu pronajmout za rozumný poplatek. Budeme rádi, když nám dá na vodu a elektřinu plus něco navíc,“ popisuje plány Filip s tím, že rozhodně nikdy nepůjde o plně výdělečný autoservis.



Jakmile budou vrata, vejde se sem vedle sebe několik aut najednou.

To by mohlo totiž znamenat i problémy se sousedy, které kluci svou činností obtěžovat nechtějí. I proto zdůrazňují, že dílnu nepronajmou někomu, kdo by si u nich chtěl dělat své „kšefty“. Bude k dispozici jen pro lidi, co si sem přijedou opravit vlastní vozy.

Aktuálně mají kluci plné ruce práce s přestavbou domu, ale základní vybavení už připravené je. “Máme hever, zouvačku, všechno pneumatické nářadí, na které si jen vzpomeneš. A pak samozřejmě taky ruční nářadí. Třeba leštiček je tu víc než dost,“ směje se Jirka, který by rád ještě dokoupil „vyvažovačku“, aby šlo auta pohodlně a hlavně plnohodnotně přezouvat.

Jirka s Filipem se pohybují v komunitě drifterů, tedy lidí závodících v jízdě „bokem“. Ti vyvážení kol tolik neřeší. Hledání zábavy za volantem je vidět i na jejich autech. Před dílnou stojí starý RAM, který od pohledu dostal už párkrát zabrat a také Subaru Impreza STI s klecí a výbavou na drifterské závody.



Dílna snů vzniká svépomocí.

Kluci si dali poměrně šibeniční termín, kdy chtějí sdílenou dílnu spustit. „Mělo by to být na konci zimy. Teď hlavně potřebujeme bagr, který by vybral pozemek vpravo za domem, kde bychom chtěli postavit nájezdovou rampu a vrata tak, aby šlo vůbec s auty do dílny vjet,“ ukazuje mi Jirka. To je právě ten problém. Dovnitř se klukům zatím podařilo dostat jen malotraktor, motorku a drifterské tříkolky.

V dílně je trochu nepořádek, ale to jen proto, že se dům právě opravuje. Jinak je vidět, že všechno bude mít své místo, připraveny jsou krabice i regály. Vzadu je ještě dvorek, kde by mohla být v budoucnu malá terasa na odpočinek, další vyšší hever nebo třeba mycí box. Dům má i toaletu, sprchový kout a provizorní kuchyňku.

Na opravu už ale pomalu docházejí peníze. Na českém webu Startovač proto kluci zahájili kampaň, kde chtějí vybrat 60 tisíc korun. Jejich projekt se tam skrývá pod příznačným názvem Dream Garage pro nadšence. „Ano, to je přesně ono. Je to taková naše garáž snů. Peněz bychom na to potřebovali mnohem víc, tohle je ale základ. Jakmile budou hotová vrata, může se to rozjet,“ sní Jirka, když lepí poslední okno. Je to další pokrok. Do dílny už tak ode dneška nebude foukat.