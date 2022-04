Jedna z nejuznávanějších českých návrhářek patří k ženám, kterým je auto nejen dopravním prostředkem, ale trochu i domovem a kanceláří. Co dalšího nám na sebe prozradila?

Beata Rajská a Jaguar F-Pace | Foto: Radim Kolibík

Jakým autem právě teď jezdíte?

Už druhým rokem brázdím silnice v autě značky Jaguar. Usedla jsem do něj v rámci spolupráce s ostravským dealerstvím B of B cars. Se značkou jsem spokojená a myslím, že u ní ještě pár let zůstanu. Brzy mi navíc přijede zcela nový kousek

Co na svém autě nejvíc oceňujete?

U mě je samozřejmě kromě funkčních vlastností důležitý design. Na Jaguaru mě navíc baví kombinace noblesy „staré dobré Anglie” s akčností a designem dnešní doby.

K jakým účelům používáte auto nejvíc?

K pracovním, určitě k pracovním. To je i důvod, proč neumím „používat" třeba metro nebo jiný druh hromadné dopravy. Vždycky mám v autě část své kolekce, modely na focení, modely do butiku, zakázky, část svého šatníku i botníku. O natáčce a části dámského budoáru ani nemluvím, to je povinná výbava každého mého auta. Auto je pro mne zkrátka pracovnou, obývákem, budoárem i kočárem.

Jak často jezdíte?

Z předešlé odpovědi je nejspíš jasné, že denně. Výjimku tvoří dny nebo týdny, kdy vyměním kola za křídla letadla a na chvilku přestávám brázdit české silnice a dálnice.

Co je pro vás při výběru auta nejdůležitější? Komfort, rychlost nebo snad konektivita?

Zapomněli jste na barvu (smích). Víte přece, že pro ženy je důležitá i barva. Pro mne je podstatné spojení všech zmíněných vlastností. Určitě mám na prvním místě komfort a spolehlivost. Po letech vím, jak se mi v šatech nastupuje do SUV nebo do nízkého sportovního auta, jak je důležité otevírání kufru nebo auta na dálku, když máte plné ruce modelů, jak je důležitý tvar kufru, když se potřebujete v podpatcích a v sukni natáhnout pro věc spadlou někde vzadu. Vím, jak je důležité zrychlení, když potřebuji předjíždět… a tak dále a tak dále. Je to stejné jako s módou – nezáleží jen na designu a kráse, ale i na funkčnosti. Jediné, co mi dělá problém, je právě vzpomínaná konektivita, takže propojení auta s telefonem občas nechám na odborníky.

Jak by vypadalo vaše ideální auto?

Právě jsem si ho připravila s odborníky z B o f B cars. Vybírali jsme přesně to, co potřebuji, a už za pár týdnů budu jezdit ve svém novém stříbrnošedém „šarkanovi”, Jaguaru F-Pace.

Jak se hodnotíte jako řidička?

Někdy za jedna, bez ztráty kytičky. A někdy bych ty kytičky nedostala ani s rýčem v ruce (smích). Nebudu to příliš rozvádět, ale „podepsané” nárazníky a dveře z podzemních garáží si fotím často.

Jaké bylo vaše první auto a kolik jste jich vystřídala?

Řidičák mám od vysoké školy, tedy od nějakých dvaceti let. Začínala jsem jezdit v rodičovské škodovce 110. První auto, které jsem si koupila sama, byla Felicie a od té doby jsem jich vystřídala opravdu hodně.

Co vás na českých silnicích a řidičích dokáže nejvíc vytočit?

Na českých silnicích už asi vůbec nic. Na ty jsem rezignovala. A na řidičích? Chybějící velkorysost. Přiznám se, že i já sama mám radost, když u mě velkorysost zvítězí nad hloupým nadáváním.

Zažila jste na silnici nějakou nepříjemnou situaci?

Určitě takové byly. Nechtěla bych je přivolávat ani opakovat.

Co tedy naopak něco pozitivního?

Včera jsem před nemocnicí zaparkovala tak, že jsem nechala málo místa pro řidiče ve vedlejším autě. Seděla jsem ve voze, telefonovala a věděla, že budu muset auto ještě posunout,. Ale přišla paní, usmála se, že to zkusí, skutečně se do svého auta dostala a ještě jsme se na sebe usmívaly. Tohle je pro mne nejhezčí – usmát se. Taky mohl přijít nabručenec a vynadat mi, že takhle se může postavit jenom ženská…

Platila jste někdy pokutu? A pokud ano, za co?

Jak bych vám to řekla… Jsou i týdny v roce, kdy žádnou neplatím. S mým temperamentem je vám asi jasné za co (smích). Ale dávám si pozor, vážně!