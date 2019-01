Brexit by mohl zastavit výrobu Rolls-Royce. Firma používá hlavně zahraniční díly

Rolls-Royce Dawn pilotů RAF

Zdroj: Rolls-Royce

Tvrdý odchod Velké Británie z Evropské unie může pořádně zatopit automobilce Rolls-Royce. Firma z Goodwoodu totiž nefunguje ve stejném režimu jako většina výrobců, jejichž továrny chrlí stovky aut denně. Loni značka vyrobila 4107 vozů, což pro ni znamenalo rekordní rok s dvacetiprocentním nárůstem. Letos by to mělo být ještě víc, hlavně díky SUV Rolls-Royce Cullinan.

Výroba luxusních aut, jejichž cena se obvykle pohybuje okolo 10 milionů korun za kus, by ale s příchodem brexitu bez celní unie s EU byla mnohem složitější. V sídle Rolls-Royce v Goodwoodu totiž nejsou příliš velké sklady. Zásoba dílů vydrží zhruba na den provozu, řekl šéf automobilky Torsten Müller-Ötvös serveru Automotive News Europe. Všechny díly totiž do fabriky přijíždějí až na objednání a přímo ke konkrétnímu vozu.

Rolls-Royce odebírá součástky od celkem 600 různých dodavatelů. I když jde o britskou automobilku, jen pouhých osm procent z nich je z Velké Británie. Celkem do firmy putuje 32 tisíc dílů. To také znamená, že každý den je do Albionu přiveze 35 lodí.

Automobilka už jedná s dodavateli o strategii, jak ulehčit výrobě v případě tvrdého brexitu. Jednou z možností je například posílat díly letecky, což je dražší, ale efektivnější. Rolls-Royce také na začátku dubna na dva týdny plánovaně odstaví výrobní linku.

„Můžete naplánovat cokoliv, ale jediná chybějící součástka poruší výrobní řetězec a musíte produkci zastavit,“ povzdechl si Müller-Ötvös.