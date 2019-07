Ve Velké Británii se zajímavé registrační značky draží. Lidé jsou ochotni utratit miliony.

Pořídit si registrační značku k autu, na níž bude napsáno to, co si majitel přeje, je pro Čechy relativně novou záležitostí. Ve Velké Británii se ale takovéto značky prodávají už od léta roku 1989. Podle britského úřadu Driver and Vehicle Licencing Agency (DVLA), který je za jejich oběh zodpovědný, už lidé za tu dobu utratili za značky skoro dvě miliardy liber, tedy asi 56,6 miliard korun. Není divu, ty nejlepší se totiž prodávají na aukci.

V DVLA pečivě rozlišují, která značka by mohla mít pro sběratele nebo nadšence vysokou cenu. Standardně se registrace draží na internetových aukcích, kde je jejich průměrná cena okolo 25 tisíc korun. Značky na živých aukcích ale vynesou mnohem více peněz. V průměru to má být okolo 90 tisíc korun za jeden kus.

Dražbu značek umožňuje fakt, že jsou ve Velké Británii psané na majitele a je tedy možné je z jednoho auta přesunout na jiné. Když před třemi desítkami lety dražby začínaly, pořídilo si novou registrační značku jen 658 lidí. Nejdražší z nich byla A1, kterou zájemce v aukční síni Christies vydražil za 4,5 milionu korun.

Živé aukce registračních značek probíhají ve Velké Británii tento týden. Do městečka Hensol se letos lidé sjeli proto, aby koupili registrace HUG 60S, IG 1, 311 A, B41 KER nebo JA66 UAR. Někdy se DVLA může svou předpovědí minout a značka najde majitele za nízkou cenu. Jindy se ale strhne boj mezi oběma zájemci a cena vyletí do milionových výšin.

To se přesně stalo v roce 2014, kdy se dražila registrační značka 25 O. Nakonec ji vyhrál importér vozů Ferrari, když za ni byl ochoten zaplatit v přepočtu přes 11,3 milionu korun. Uvedená cena je navíc bez daně. Říká se, že aktuálně ji umístil na Ferrari 250 GT SWB, které patřilo zpěvákovi Ericu Claptonovi.

I to ukazuje, že registrační značky jsou mnohem větší byznys ve Velké Británii než v Česku. Stačí otevřít britský motoristický magazín a najdete v něm reklamu na aukce registračních značek. DVLA za tři desítky let udalo zhruba 5,9 milionu takových štítků. Dvanáctku nejdražších z nich najdete v následující tabulce.

Nejdražší registrační značky prodané ve Velké Británii: