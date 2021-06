Od března je Martin Jahn zpět ve vedení automobilky Škoda. Povídali jsme si s ním při příležitosti představení nové dlouhodobé firemní strategie Next Level - Škoda Strategy 2030.

Martin Jahn | Foto: Škoda Auto

Byl jste dlouho mimo Česko, už jste si tu opět zvykl?

Po pravdě řečeno, neměl jsem ani čas nad tím přemýšlet. Všechno se v této turbulentní době děje tak rychle.

Nová strategie uvádí,že podíl elektromobilů do roku 2030 na prodejích značky v Evropě vzroste 50-70 procent. Podaří se to i v Česku?

Možná, že to bude v Česku o něco menší číslo, ale ne nijak zásadně, protože tím směrem půjde i nabídka automobilek. Dnes naprostá většina ohlásila příklon k elektromobilitě a také odchod od spalovacích motorů.

Důležitým faktorem pro změnu uvažování zákazníků je také cena. Kdy se dostanou elektromobily na cenovou paritu s vozy se spalovacím motorem?

Tak zhruba za pět let se stane, že elektrické vozy budou dokonce levnější a uživatelsky příjemnější. Aut se spalovacími motory se budou vyrábět menší série, takže se stanou o něco dražšími. Také do hry vstoupí nová emisní pravidla, která opět zdraží spalovací motory a naopak bude klesat cena baterií pro elektromobily. I díky jejich většímu objemu jejich výroby v Evropě.

Takže se elektromobily prosadí i bez dotací?

Ano, myslím si, že se tak stane přirozenou cestou. Ta auta se navíc stále zlepšují, už teď v nich baví jezdit spoustu zákazníků a tento počet se bude i nadále zvyšovat. Roli v uvažování zákazníků sehraje také kalkulace provozních nákladů. Elektromobily totiž budou mít levnější servis.

Jak dlouho budou ještě v nabídce spalovací motory? Už jste stanovili, jako řada jiných značek datum, kdy s nimi skončíte?

My zatím nemáme potřebu to stanovovat. U trhů jako jsou Rusko, Indie, severní Afrika, kde nám byla svěřena v rámci koncernu zodpovědnost, je totiž velmi obtížné odhadovat, jak rychle se tam bude elektromobilita rozvíjet. A také samozřejmě na tom, jak se podaří tu bateriovou technologii nákladově zpřístupnit.

Kudy vede cesta mezi pět největších značek?

Jak to bude s plug-in hybridy? Sílí hlasy o tom, že jde o další emisní podfuk…

Momentálně je v portfoliu máme a jsou plánovány také pro nové generace vozů. Nicméně vidíme, že politická podpora tohoto pohonu klesá. Pro některé regiony a typy použití to samozřejmě smysl bude dávat i nadále, ale všeobecně se dá říci, že je to přechodová technologie, která se postupně omezí. Ale příštích pět až deset let tu ty plug-in hybridy v nějaké formě budou.

Cíl být mezi pěti největšími značkami v Evropě je dosti ambiciózní. Jakými prostředky toho chcete dosáhnout? Dnes jste až v závěru první desítky…

Zmínil bych několik faktorů. Tím prvním je značka. Škoda posílila v povědomí zákazníků, kteří ji berou jako kvalitní, a která již ukázala co umí. To znamená například simply clever řešení, dobrý poměr ceny a hodnoty, vstřícnost k rodinným potřebám…Díky tomu jsme velice úspěšní na opravdu náročných trzích jako jsou Rakousko, Německo, Švýcarsko, Velká Británie. A v těch zemích, kde tomu tak ještě není jako jsou třeba Španělsko, Francie a některé další, máme růstové plány, díky nimž se chceme na těchto trzích dostat na podíl alespoň 3-4 procenta.

A ty další faktory jsou jaké?

Počítáme s určitým rozvojem dealerské sítě a rovněž digitálních kanálů, protože jsme přesvědčeni, že auta se budou online prodávat čím dál tím více. A samozřejmě nemůžu zapomenout na produktové portolio. Naše auta jsou skvělá a máme všechno, co máme mít. Včetně tří modelů SUV, vlajkové lodi v podobě Superbu novou Fabii a náš bestseller Octavii. A samozřejmě také první elektromobil Enyaq.

Jak se mu daří pár měsíců od začátku prodejů?

Už jsme přesáhli 40 000 zákaznických objednávek, což je skvělé. V tuto chvíli se jeví, že roční prodej se bude při dosažení plné produkční kapacity pohybovat na úrovni zhruba šedesát až osmdesát tisíc, tedy zhruba tolik jako u Superbu.

Jeden elektromobil do budoucna k uspokojení potřeb stačit nebude. Jaké další připravujete?

V tuto chvíli lze mluvit o třech. Všechny budou menší než Enyaq a samozřejmě také levnější. Jedno z nich bude auto, které bude plnit roli Octavie. To znamená auto, které bude mít úspěch rovněž v oblasti fleetových prodejů. První z těchto nových elektromobilů se představí ještě do poloviny tohoto desetiletí, další dva pak po roce 2025.

Rok 2030 bude opravdový přelom ve světě osobních aut

A jak to bude s auty se spalovacími motory. Můžete už prozradit, jaká přežijí i rok 2030, a která čeká útlum?

Já si myslím, že právě ten zmíněný rok 2030 bude určitým přelomem. Do té doby vše pojede víceméně tak, jak jsme byli zvyklí dlouhou dobu a pak se v Evropě hodně překlápět do elektrického segmentu. Není tedy možné předpokládat, že po roce 2030 budeme nabízet všechny modely, které dnes máme. Naopak ale vzniknou zcela nové s bateriovým elektrickým pohonem.

Až dosud jsme se bavili hlavně o Evropě, Škoda ale působí také na jiných kontinentech. Hodláte navyšovat prodeje také vstupem na nové trhy?

Ano, máme takové záměry. Mezi ty, které jsou už v přípravě, patří například Vietnam nebo Pákistán. Část aut by se tam zřejmě dovážela, další část by mohla pocházet z místní výroby. Jednalo by se hlavně o montáž rozložených vozů. Prověřujeme také další trhy.

Dříve Škoda vsázela na Čínu, jakožto svůj hlavní trh. Tam se ale potýkala v poslední době s problémy a počty prodaných vozů klesaly. Už se trend obrátil?

Bohužel ne. Tam, ještě ve větší míře než v Evropě, nás postihl výpadek dodávek čipů, což ke smůle nastalo v době uvádění nové Octavie na zdejší trh. Takže letos se ještě situace nezlepší.

Škoda od koncernu VW převzala odpovědnost také za severní Afriku. V jakých zemích tam vidíte potenciál?

Zmínil bych hlavně Egypt, Tunisko, Maroko. Zejména v Egyptě se nám v poslední době začíná docela slušně dařit.

A výrobní závod pro tento region by mohl vzniknout kde?

Zatím o tom uvažujeme, ale nepadlo rozhodnutí. Je tam totiž mnoho poměrně malých zemí a každá by chtěla mít lokální výrobu na svém území. Přitom ale pak není kvůli rozdílné politické situaci jednoduché z té jedné konkrétní země vyvážet auta do jiných.

Chytrá řešení z oblasti digitalizace

Speciální modely pro Afriku, tak jako pro Indii, se nepřipravují?

Ne, to je opravdu specifikum pouze pro Indii, ale vlastně také v Rusku máme jednu specifickou variantu, kterou je Rapid. Všude jinde chceme prodávat naše klasické modely.

Nová strategie rovněž uvádí, že chcete dosahovat rentability tržeb ve výši minimálně osm procent. Jak toto chcete dosáhnout?

Je to samozřejmě celý komplex opatření. Od zvyšování efektivity vývoje a výroby až po snižování nabízených verzí modelů a příplatkových výbav. Ve střednědobém horizontu by oproti současnému stavu mělo dojít ke snížení počtu dostupných kombinací o 40 procent.

Počet zaměstanců se snižovat nebude?

Ne, rozhodně se neplánuje žádné propouštění. Pokud se stavy sníží, tak jen na bázi přirozených odchodů. I z hlediska celého tuzemského autoprůmyslu máme záměr udržet zaměstnanost zhruba na stávající úrovni. A to nejen u nás, ale v rámci celého dodavatelského řetězce.

Deklarovali jste také svoje úsilí o vznik gigafactory na výrobu baterií na území České republiky. Jak se to vyvíjí?

Nyní je to ve fázi přípravy a vyhodnocování nabídky, o čemž se rozhodne na úrovni koncernu Volkswagen. Rozhodnutí se dá očekávat v řádu několika příštích měsíců. Mimochodem, gigafactory je jedním z dalších způsobů, jak udržet zaměstnanost. Navázala by na sebe celou řadu dalších firem.

Pro spalovací auta si většinu rozhodujících dílů, včetně třeba motorů a převodovek Škoda vyráběla sama. Bude tomu tak i v případě elektromobilů?

Ano, máme v úmyslu vyrábět bateriové články, bateriové celky a také elektromotory. Všechny tři české výrobní závody by měly vyrábět vedle konvenčních vozů a dílů i elektrická auta nebo komponenty pro ně.

Ještě jednou ke nové strategii. Dá se nějak jednoduše shrnout, jaká Škoda v příštích letech a desetiletích bude?

Nemusíte se rozhodně bát, že bychom se měnili v nějakou druhou Dacii. Směřujeme stále v rámci filozofie hodnota za peníze, což se nemění ani s příchodem elektromobility. Enyaq je toho dokladem. Další cesta jsou simply clever řešení. Postupně se to ale proměňuje. Dříve to byl deštník ve dveřích, nyní to budou řešení v oblasti digitalizace. Teď třeba budeme spouštět pilotní projekt dodávek zboží do kufru. E-shopy vám objednané zboží dodají do kufru vašeho auta a v budoucnosti stejným způsobem budete moci zboží také vracet. Třeba, když si vaše manželka či přítelkyně objedná troje boty, tak ty dvoje nevyhovující necháte v kufru a kurýr si je vyzvedne na místě, kde auto zrovna parkuje bez tohoo, že byste na něj msel někde v přesný čas čekat.