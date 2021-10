Až do neděle je v areálu brněnského výstaviště přístupná výstava Caravaning 2021.

V Česku stoupá zájem také o větší obytné vozy | Foto: Radek Pecák

Několik trendů je možno vypozorovat v expozicích jednotlivých značek ve výstavních pavilonech brněnského výstaviště, kde se právě koná veletrh Caravaning 2021.

Dokumentují je snímky v naší komentované fotogalerii.

Zájemci o cestování, při kterém mají neustále s sebou k dispozici vlastní postel si tu můžou vybrat z řady různých řešení. Počínaje spacími a kuchyňskými boxy, které pro různé typy dodávek a dokonce SUV umí nabídnout řada českých firem, přes střešní stany, přestavěné užitkové vozy až po speciální kempovací vozy a přívěsy.

Podle vyjádření přestavitelů vystavujících firem stoupá zájem prakticky o všechny typy vozidel a vybavení. "Zajímavé je, že mnoho kupujících obytných aut už pochopilo, že není dobré trvat na kategorii vozů do 3,5 tuny, které lze řídit s běžným řidičákem na osobní auto," uvedla přestavitelka společnosti Camping World Neugebauer. V takovém případě už totiž prakticky nelze legálně do vozu naložit všechny potřeby, které obvykle lidé s sebou na dovolené vozí. Hmotnost by pak přesáhla tu maximálně povolenou.

Dalším trendem je možnost celoročního využití. Velká část tradičních výrobců tak proto již v základní verzi vybavuje vozidla dvojitou podlahou a zateplenými nádržemi na vodu.

A také jsme si všimli, že ve větších vozech a přívěsech se už dělají sprchovací kouty v oddělených prostorech od místnůstky s toaletou.

To samozřejmě neplatí o malých levnějších přívěsech za klasické osobní auto. Jejich nabídka se neustále rozšiřuje a přibývá těch, které lze možno vzít také do terénu.

Zajímavý produkt pro majitele vozu kategorie pick-up přestavila v Brně tuzemská společnost Czech Campers. Její obytná nástavba má výklopnou vyšší střechu a obsahuje například kuchyňský modul, topení, lůžko s rozměrem 2000 x 1540 milimetrů, kompresorovou lednici, lavici se sklopným stolkem, nádrž na vodu, venkovní sprchu, bojler na teplou vodu a dokonce také UV lampu na desinfekci vody. Kromě základní verze se dělá také prodloužené provedení.