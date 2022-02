Doba prutových antén se definitivně nachyluje k závěru. Poslední Škodovkou, na jejíž střeše se ještě nachází, je Fabia.

Antény v moderních vozech Škoda | Foto: Škoda Auto

Bývaly doby, kdy se ze střechy modelu Škoda Favorit prutové antény kradly. Dnes již většina moderních vozů tento prvek sloužící pro příjem rádiového signálu vůbec nemá. Ovšem pozor, takzvaná žraločí ploutev, která je dnes na jejím obvyklém místě, má za úkol něco úplně jiného.

"Najdeme v ní LTE anténu pro konektivitu, anténu pro ovládání nezávislého topení, je-li jím vůz vybaven, a takzvanou GNSS anténu. Ta přijímá signál ze satelitů pro navigaci a její ne až tak známý název značí, že kromě GPS si rozumí i s ostatními satelitními systémy, které se ve světě používají,“ popisuje Vlastimil Navrátil, koordinátor oddělení příjmu a zvuku v Technickém vývoji Škody Auto v článku pro internetový magazín Škoda Storyboard.

Na jednotlivé typy antén a jejich umístění v autě se můžete podívat do naší fotogalerie.

Jestliže má auto prosklenou panoramatickou střechou, tak na ní ani prutovou, ani "ploutvovou" anténu nenajdeme. "Používá se LTE anténa nalepená pod tímto střešním oknem. Normálně není vidět a to, že je pod sklem, ničemu nevadí. Signál přijímá bez problémů. Navigační GNSS anténu se v takovém případě umisťuje do segmentu na čelním skle u vnitřního zpětného zrcátka. Jeho součástí je i kamera nebo dešťový a světelný senzor.

Zkoušeli jsme Octavii přestavěnou na LPG: Investice se vrací docela dlouho

A kde je tedy anténa pro příjem rozhlasových vln? "Přestěhovala do zadního skla. Je to tištěná struktura integrovaná do skla podobně jako pásky pro jeho vyhřívání. Když se na vůz zezadu podíváte, přibyly vertikální linky. „Z vysokofrekvenčního hlediska se ale jako anténa chová celá struktura ve skle, je tedy využita i část pro výhřev. Přes pájecí plošky a krátký kablík putuje signál z této pasivní antény do zesilovače umístěného na plechu pátých dveří, který jej zesiluje a koaxiálním kabelem posílá dál do audiosystému vozu,“ říká specialista na antény Petr Svoboda.

Přestože řada konkurentů umisťuje tuto anténu do posledního bočního okénka vozu, Škoda zvolila zadní sklo. Především je to kvůli větším rozměrům skla, a tedy i lepšímu příjmu. Antény jsou ve skle dvě, kvůli příjmu FM a DAB signálu. Jedna anténa by z některých směrů byla stíněna karoserií, proto se používají dvě, ideálně co nejdál od sebe a různě umístěné, aby se co nejvíc lišily a nechovaly se jako jedna. Konstruktéři museli myslet rovněž na umístění filtračních členů. Zapnuté vyhřívání skla by totiž bez filtrů rušilo příjem signálu.

I v prutové anténě může být navigační modul

V portfoliu současných modelů mladoboleslavské automobilky již zbyl jen jediný vůz, který nadále má na střeše prutovou anténu. Jedná se o Fabii, která tak logicky nemá "drátkovou"anténu ve skle pátých dveří. To, co jinak "chytá" struktura v pátých dveřích, tedy signál AM, FM a DAB, se u tohoto kompaktního vozu řeší právě střešním prutem. Fabia ho má na střeše i v případě, že je vybavena navigací. Tehdy se jen použije jiná, větší patka prutové antény, v níž je ukrytý GNSS modul,“ vysvětluje Svoboda.

Další antény již jsou úplně ukryté pod povrchem vozu. Například pod pzadním nárazníkem se ukrývá dvojice LTE antén. „Ta napravo je vyhrazena pro mobilní datové služby a společně s anténou ve střešní ploutvi se stará o co nejlepší datový tok. Jedna by totiž nestačila – anténa v jednu chvíli buď přijímá, nebo vysílá, nemůže zajišťovat obojí současně. Proto jsou zdvojené, aby komunikace auta s okolím byla co nejrychlejší, nejhladší a nejkvalitnější i ve větších datových objemech," vysvětluje Navrátil.

Test zimních pneumatik na menší auta: Barum Polaris 5 je dobrá jen někde

A pak jsou tu dalStřešní LTE anténa navíc slouží také pro potřeby nouzového systému e-Call. Ten je i u nás povinný, takže i automobily s nižším výbavovým stupněm mají ve střešní ploutvi GNSS a LTE antény, aby auto znalo svou polohu a mohlo ji případně odeslat záchranářům ve speciální SMS,“ vysvětluje Navrátil.

Jenže, tím výčet anténních zařízení v moderních vozech zdaleka nekončí. Je třeba totiž zajistit komunikaci mobilních zařízení s vozem pomocí bluetooth a wi-fi, aby se mobil mohl propojit s infotainmentem a například přehrávat hudbu, zrcadlit telefon na displej ve středové konzoli pomocí funkce SmartLink nebo aby se v autě vytvořil wi-fi hotspot. Tyto antény jsou integrovány přímo v autorádiu či infotainmentu, jsou jeho součástí, a dodává je tedy jejich výrobce.

A pak tu ještě máme také centrální zamykání s dálkovým ovládáním nebo dokonce odemykání a startování bez přímého použití klíčku. Systém pro odemykání a zamykání vozu má svou vlastní řídicí jednotku, která je umístěna pod palubní deskou přibližně nad spojkovým pedálem nebo nad odkládací plochou pro levou nohu. Klíček po stisknutí tlačítka vyšle signál na vlnové délce 434 MHz. Jde o volné nelicencované pásmo, které běžně využívá většina výrobců. Anténa v řídicí jednotce ho přijme, vyhodnotí oprávněnost požadavku a vůz odemkne. Stejně tak později zase zamkne.