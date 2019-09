V současné době společnost ČZ nabízí například i turbodmychadla pro traktory. S motocyklovým světem už ji spojují jen vyráběné řetězy.

Motocykl ČZ "Vatikán" | Foto: Radek Pecák

Zhruba šest stovek historických motocyklů na výstavě na parkovišti před areálem závodu a tisíce účastníků Dne otevřených dveří ve všech výrobních prostorách. Takové byly oslavy 100letého výročí firmy se světoznámým logem ČZ ve Strakonicích. Přijeli i bývalý závodníci továrního týmu, včetně několika mistrů světa.

Obrázek o tom, jak to na oslavách vypadalo, si můžete udělat při prohlížení naší obsáhlé komentované fotogalerie.

Historie České zbrojovky se začala psát v roce 1919, i když zpočátku byla jejím sídlem Plzeň. Již v té době se ale budovala na "zelené louce" za tehdejšími Strakonicemi nová továrna. Původní označení bylo Jihočeská zbrojovka a prvním výrobkem byla pistole značky Fox. V roce 1922 se sloučily továrny na zbraně ve Vejprtech a v Praze, čímž pádem vznikla firma Česká zbrojovka v Praze, továrnny ve Strakonicích.

S produkcí zbraní nejrůznějších velikostí a ráží si společnost vystačila až do přelomu dvacátých a třicátých let. Postupně se ale součástí výrobního programu stala i produkce jízdních kol a tetězů, dále třeba také obráběcích strojů. Motorová kola Zbrojovka začala nabízet v roce 1932 a o tři roky již dělníci ve Strakonicích montovali první motocykly. Během pouhých několika let se ČZ stala nejúspěšnějším producentem jednostopých vozidel v tehdejším Československu.

Po únorovém převratu v roce 1948 se sice ČZ stala národním podnikem, ale její sláva neupadala. Právě naopak. Její motokrosové speciály získaly sedmkrát titul Mistra světa a od poloviny šedesátých do poloviny sedmdesátých let to byly jednoznačně nejlepší nástroje pro tuto sportovní disciplínu. V celém světě byly oblíbené také její cestovní motocykly i skútry.

Místo motorek díly pro auta

V osmdesátých letech, kdy se utlumovala motocyklová výroba, začala ČZ dodávat díly pro automobilový průmysl. Například právě odtud byly převodovky a klikové hřídele pro nákladní vozy Praga a Tatra, později také převodové skříně vozu Škoda Favorit. Dnes tu zaměstnanci zhotovují díly pro posilovače řízení automobilek Mercedes-Benz či Renault, spojkové skříně pro modely Fiatu a množství dalších komponent.

Montáž motocyklů skončila ve Strakonicích v roce 1997, tedy před 22 lety. Jediným dílem, který se tu vyráběl na vlastní stroje v "motocyklové éře" a zůstal v portfoliu dodnes, jsou řetězy. Jejich škála je ovšem velice široká a zahrnuje více než 2000 druhů válečkových řetězů. Využívají se také v automobilech, v motokárách i v různých odvětvích průmyslu.

Speciální částí akciové spoplečnosti ČZ je v současnosti divize Turbo. Turbodmychadla jsou určená například pro traktory největšího výrobce zemědělské techniky na světě - značku John Deere. Těchto sofistikovaných součástí již ve Strakonicích vyrobili více než tři milióny kusů.

Neméně technicky vyspělou činností je výroba obráběcích strojů. Do sortimentu divize ČZ strojína patří také brusky pro broušení sklářských výrobků.

V současné době ČZ Strakonice zaměstnává přibližně 850 lidí. V roce 2017 dosáhla podle firemních časopisu Naše noviny tržby ve výši 1,25 miliardy korun a zaznamenala čistý zisk bezmála sedmdesát miliónů korun. Téměř dvě třetiny produkce (přesně jde o 62 procent) míří na export.

Proměnou prochází postupně obrovský tovární areál. Například minulý týden přibyla jedna zbrusu nová výrobní hala. O zakázky zatím nouze není. "Problém máme spíše s nedostatkem lidí," svěřil se jeden z informátorů návštěvníkům. Proto také byly takřka všude informační panely s informacemi o tom, jaké profese jsou v ČZ žádané.