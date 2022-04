Produkce vozů s logem Dacia začala v srpnu roku 1968.

Šedá Dacia Duster Extreme se stala desetimilióntým automobilem, který vznikl s logem Dacia. Tohoto jubilea bylo dosaženo po 54 letech od vzniku této rumunské značky.

Produkce neustále roste. Milníku milionu vyrobených vozů totiž Dacia dosáhla po 17 letech v roce 1985. Přidání dalšího milionu trvalo třináct let. V roce 2014 pak již měl tento rumunský producent automobilů na svém kontě pět milionů kusů a konečně za dalších osm let může slavit současné kulaté číslo.

Historicky nejúspěšnějším modelem je už nyní řada Sandero/ Sandero Stepway, jichž vzniklo 2,6 milionů. Na druhém místě se stále drží řada Dacia 1300. Ta se ovšem vyráběla předlouhých 35 let s karosériemi hatchbackj, kombi, sportovní kupé i jako užitkový vůz.

Více než dva miliony smontovaných kusů má na svém kontě rovněž SUV Dacia Duster a těsně pod touto metou je zatím řada Logan/Logan MCV. Modelovou řadu brzy obohatí velké SUV Bigster. Letošní novinkou je rodinný velkoprostorový model Jogger.

Má i elektromobil

Od roku 1999 vlastní automobilku koncern Renault. Ten jednak investoval do modernizace hlavní továrny v rumunském městě Colibasi a jednak vybudoval zcela nová výrobní zařízení v severní Africe. Jeden z modelů značky Dacia - elektromobil Spring - se vyrábí také v Číně.

V současnosti se vozy značky Dacia prodávají ve 44 zemích. Hlavním odbytištěm, je Evropa a a Středomoří.

Podle vyjádření nejvyšších představitelů značky se Dacia i nadále zaměřovat na produkci vozů s výborným poměrem mezi cenou a výkonem. "Jsme velmi hrdí na to, že jsme překročili symbolický milník 10 milionů vyrobených vozidel. Tento výsledek je důkazem úspěchu pragmatické vize automobilu, která se zaměřuje na to, co je pro naše zákazníky skutečně podstatné. Na základě svých zkušeností bude Dacia i nadále růst a nabízet atraktivní vozidla, která jsou přizpůsobena životnímu stylu našich zákazníků," uvedl Denis Le Vot, Generální ředitel značek Dacia a Lada.