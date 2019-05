Město hollywoodských hvězd plánuje mít do roku 2050 na silnicích pouze elektromobily.

Doprava v Los Angeles | Foto: archiv

Starosta jednoho z největších amerických měst Eric Garcetti veřejně oznámil plán na snižování emisí výfukových plynů ve městě andělů. Tento plán hovoří o čtvrtinovém podílu elektromobilů do roku 2025 a za dalších deset let to má být už 80 procent. Do roku 2050 by měly z ulic Los Angeles automobily se spalovacími motory zmizet úplně.



Součástí plánu je také veřejná doprava a zásobování. Vedení Los Angeles chce mít do roku 2028 kompletní vozový park městské hromadné dopravy elektrický. To samé bude platiti pro zásobování, nicméně zde je termín do roku 2034. Taxikáři si budou muset pořídit elektromobily do roku 2028.



Plán samozřejmě počítá s infrastrukturou, kterou bude tvořit 20 nabíjecích parků s vysokorychlostními nabíječkami.



Úřad starosty chce také snížit vzdálenost, jakou řidiči stráví za volantem svých automobilů z průměrných 24 km na 21 km do roku 2025 a na 14,4 do roku 2035. Podnětem by měla být zlepšená infrastruktura městské hromadné dopravy, která je v LA jedna z nejhorších v Americe. Zároveň plánuje zavést poplatky za vjezd do určitých městských částí.