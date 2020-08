Typický znak na přídích svých vozů používá značka BMW od roku 1933. Nyní procházejí další významnou proměnou

Příklady tvarů ledvinek vozů BMW | Foto: BMW

Tiskové oddělení automobilky BMW si dalo tu práci, že sestavilo seznam 13 zásadních modelů v dějinách využívání pro tuto značku tolik typického designového znaku. Na všechny se můžete podívat do přiložené fotogalerie.

1. BMW 303 (1933)

Jednak dostal jako první v dějiných značky šestiválec a jednak byl prvním modelem, u něhož se představilo to, co se v následujících téměř 90 letech stalo charakteristickým prvkem vozů BMW – pár nasávacích otvorů, jenž později vstoupil ve známost jako ledvinky. Do období druhé světové války se maska chladiče ve tvaru dvou ledvinek s každým dalším modelem BMW, mezi něž patřila legendární BMW 327/BMW 328, stále zužovala.

2. BMW 503 (1956)

V roce 1956 BMW dokončilo svého „Barokního anděla“, BMW 501/502, a taktéž sportovní kupé a kabriolet, BMW 503. U tohoto čtyřmístného modelu byly vysoké masky známé ze 30. let nahrazeny středně vysokým, zcela pochromovaným párem otvorů ve tvaru ledvinek. Tento design přední části fungoval dokonale. Menší formát bylo možné zvolit i díky tomu, že ledvinky masky chladiče již nebyly jediným prvkem používaným ke chlazení motoru.

3. BMW 507 (1956)

I když byl roadster BMW 507 poprvé nabízen ve stejném roce jako BMW 503, svým pokrokovým designem byl proti svému sesterskému modelu jednoznačně napřed. Stal se prvním BMW, které mělo dva velké, horizontálně umístěné otvory pro nasávání vzduchu. Tvůrce tohoto roadsteru, hrabě Albrecht von Goertz, postupoval při návrhu ledvinek masky chladiče čistě dle své tvůrčí svobody. Ony velké nasávací otvory ale byly v případě BMW 507 nutností, protože byly jediným zdrojem čerstvého vzduchu pro chladič motoru V8 umístěného pod velmi nízkou kapotou.

4. BMW 1500 (1961)

Modely „Nové třídy“, řadící se do střední třídy, předznamenaly pro BMW v každém ohledu bod zlomu: technicky, obchodně, a také v oblasti typického designu značky BMW. Dvě ledvinky masky chladiče BMW na modelu BMW 1500 (a sesterských typech 1600, 1800 a 2000) byly podobné jako u BMW 503, ale poprvé se vzájemně spojily, byly užší než v případě jakéhokoliv předchozího modelu BMW a umístěné mezi dvěma horizontálními mřížkami procházejícími celou šířkou přední části vozu. Toto uspořádání s hlavními a sekundárními mřížkami vytvořilo celek, který byl vzorem pro design předních části zásadních modelů BMW až do 80. let, a to včetně řady 02 (od roku 1966), sedanů BMW 2500 a 2800 (od roku 1968) a z nich vycházejícího kupé BMW 2800 CS (taktéž od roku 1968) a jejich následujících kultovních variant, BMW 3.0 CS, CSi a CSL.

5. BMW M1 (1978)

Legendární sportovní BMW M1 s motorem uprostřed z roku 1978 je z hlediska designu ledvinek masky chladiče speciálním vozem. Ze zřejmých důvodů bylo možné pro dlouhou přední část použít pouze ultra nízké otvory pro nasávání vzduchu – jenže vzdát se charakteru ledvinek identifikujících značku nepřicházelo v úvahu. Výsledkem jsou jedny z nejmenších ledvinek, jaké lze na BMW spatřit. Design BMW ledvinek masky chladiče modelu M1 byl následně připomenut také u specifických modelů jako BMW Z1 (1988) nebo BMW řady 8 (1989).

Čas širokých ledvinek

6. BMW řady 3 (1990)

Další posun v evoluci následoval v roce 1990 s představením třetí generace BMW řady 3: zde jsou BMW ledvinky masky chladiče ploché a umístěné horizontálně, ovšem nejsou tak široké. Na rozdíl od předešlých generací BMW řady 3 byly obě poloviny masky chladiče opět rozděleny. Obě ledvinky jsou účelně obdélníkové s jemně zakulacenými rohy a, což je zde mimořádně důležité, nejsou odděleny od pásů světlometů dalšími mřížkami, ale pouze povrchy v barvě karoserie. Tento designový směr ovlivnil celou řadu modelů od 90. let dál – od BMW řady 7 (1994) a BMW řady 5 (1995) přes BMW Z3 (1995) a další generaci BMW řady 3 (1998) až po první dvě generace BMW X5 (1995).

7. BMW řady 3 (2011)

O tři generace později přišla s tehdy aktuálním BMW řady 3 další evoluce: u řady 3 (F30) se oddělené, relativně široké ledvinky masky chladiče poprvé propojily se světlomety a nebyly od nich odděleny boční mřížkou nebo povrchy v barvě karoserie. Podobný styl BMW masky chladiče byl použitý také u BMW řady 7 z roku 2015 (což byl zároveň první model vybavený viditelnými aktivními lamelami pro přívod vzduchu), současné generace BMW řady 5 a dosud poslední generace BMW řady 6 (obě z roku 2017).

8. BMW i3 (2013)

Design přední části elektrického BMW i3 demonstruje, jak estetika masky chladiče BMW zcela opustila svou technickou funkci. Plochá, relativně široká maska chladiče ve tvaru ledvinek se zde objevuje s uzavřenými vnitřními plochami a modrými detaily. Díky této kombinaci je snadné model identifikovat jako BMW, ale taktéž ho rozlišit jako inovativní elektrický vůz. Z uzavřených „mřížek“ ledvinek u BMW i3 těží i aerodynamika.

9. BMW řady 8, BMW Z4 (2018)

U dvou aktuálních výjimečných modelů BMW dostaly ledvinky masky chladiče v roce 2018 nový a relativně hranatý obrys. Z pohledu tvaru tvoří masku, která je u řady 8 spojená a u Z4 nikoliv, horizontálně umístěné, velmi široké pětiúhelníky. S předními světlomety je propojují pouze malé příčky v barvě karoserie. Stejně jako u všech nových kupé BMW je sportovnost zvýrazněna faktem, že obě poloviny masky se „rozevírají“ směrem dolů a přitahují pohled k dolní části přídě, a tím pádem blíž k silnici. Slouží jako sekundární nasávací otvory pro přívod vzduchu a mají aktivní lamely, které se v případě potřeby otevírají a zavírají.

10. BMW řady 3 Sedan (2018)

Moderní design BMW ledvinek masky chladiče u aktuální generace BMW řady 3 kombinuje některé velmi známé prvky (spojené ledvinky a na ně navazující světlomety, pětiúhelníkový tvar rámečku) s dalšími, novými nápady. Horní okraje ledvinek například zasahují výrazně výše, než je umístěna horní hrana světlometů, nahoře se rozšiřují a ohýbají se směrem ke kapotě. Horní hrany předních světlometů jsou vzájemně propojeny se zalomením mřížky, které má stejný úhel.

11. BMW X7, BMW řady 7 (2019)

Jak moc se může design BMW masky chladiče ve tvaru ledvinek lišit napříč modelovou řadou je patrné při porovnání BMW řady 3 a dvou modelů, které debutovaly v roce 2019 – BMW X7 a současné BMW řady 7. Oba vozy mají dvojitou masku ve tvaru ledvinek v podobném designu jako řada 3, a to včetně horizontálního zalomení na horní hraně. Nicméně u obou těchto modelů je BMW maska chladiče o dost větší.

12. BMW řady 4 Coupé (2020)

Nejnovější vývoj ledvinek masky chladiče pro sériové vozy oslavil svou digitální světovou premiéru v designovém studiu BMW Group v Mnichově. Hlavní pozornost byla věnována individuálním designovým prvkům, mezi něž na přední části vozidla patří větší, svisle orientované a dopředu nakloněné ledvinky BMW tvořící masku chladiče. Pohled zpět do historie BMW a evoluce masky chladiče ukazují, jak výrazně nové BMW řady 4 Coupé následuje tradici legendárních sportovních vozů.

13. BMW Vision iNEXT (2018), BMW Vision M NEXT (2019)

Dvojicí designérských studií BMW Vision iNEXT a BMW Vision M NEXT ukazuje BMW své vize, jak by mohla BMW maska chladiče – primární identifikační prvek značky – vypadat u vozů budoucnosti. U čistě elektrického BMW Vision iNEXT na sebe dvojité ledvinky masky chladiče berou formu další evoluce masky z BMW i3, s pokusem o jediný výrazný zlom v oblasti obvyklé středové příčky. Za uzavřeným povrchem obou polovin masky jsou umístěné kamery, senzory a další technologie pro automatizovanou jízdu. Trojrozměrný efekt je dále podpořen osvětlením mřížky a barevnými vnitřními plochami.