Automobilka Škoda ve svém muzeu tento týden otevřela novou výstavu připomínající 125 let, která uplynula od založení firmy v Mladé Boleslavi. Navštívili jsme ji.

Designová socha na výstavě ve Škoda Muzeu | Foto: Radek Pecák

Až do 10. ledna příštího roku bude otevřena nová výstava ve Škoda Muzeu v Mladé Boleslavi. Už z jejího názvu S tradicí do budoucnosti je zjevné, co je jejím obsahem.

Na počátky firmy, kterou založili společně mechanik Václav Laurin a knihkupec Václav Klement, upozorňuje například i jízdní kolo Slavie z roku 1899, dvouválcový motocykl Laurin&Klement CC vyrobený v roce 1904 nebo automobil Laurin&Klement BSC smontovaný o další čtyři roky později. Na všechny tyto exponáty se můžete podívat do naší fotogalerie.

Zmíněný vůz zná v Česku prakticky každý, neboť si po padesáti letech od svého vzniku zahrál ve filmu Dědeček automobil. Auto pohání dvouválcová zážehová čtrnáctistovka s výkonem deset koňských sil. Díky ní zvládl rychlost 40-50 kilometrů v hodině.

Hlavním tahákem výstavy má být dílo současných designérů automobilky. Jedná se o trojrozměrnou studii s názvem Mezi skicou a autem, která je inspirována aerodynamickými tvary předválečných vozů Škoda. Aby si to návštěvníci mohli na vlastní oči porovnat, stojí hned vedle krásný exemplář Škody Popular Monte Carlo z roku 1937. Do tvarů současných vozů má skulptura hodně daleko. Zpředu je vidět náznak masky chladiče a dlouhou kapotu. Nad ní je pak jen lehký náznak kabiny. Z boku a zezadu už tato plastika více připomíná rychlý motorový člun.

Výstava informuje například i o neznámých odděleních automobilky, jako je nářaďovna a představuje i tři v dávné minulosti vzniklé vozy Škoda s elektrickým nebo elektrifikovaným pohonem. Například se jednalo o malý elektrický nákladní vůz, který sloužil k rozvozu proslulého piva Prazdroj.

Pokusy na útraty zákazníků nedělají…

Perličkami jsou rovněž dobové reklamní plakáty. Graficky velmi zajímavě pojatá listina doslovně sděluje toto: "V sezoně 1903 34 závodů jsme se zúčastnili, 32 prvních cen dobyli! 87krát naše stroje startovaly, 86krát dostihly cíle! Úspěchy, jakými se ani přibližně žádný jiný výrobek vykázati nemůže. Při všech těchto závodech nepřihodil se ani jedenkráte sebe menší defekt stroje. Co chceme tímto dokázati? Nezvratné faktum, že motorová dvoukolka Laurin&Klement v ohledu na rychlost, stabilitu a jistotu funkce žádné konkurence nemá. Stavíme již od roku 1898 naše motorové dvoukolky a máme tak obsáhlé zkušenosti, že žádných pokusů na útraty zákazníků dělati nepotřebujeme."

Další leták zase informuje o pětinásobném vítězství hraběte Alexandra Kolowrata v Alpské jízdě v letech 1910-14. Pozoruhodná je zejména zmínka o tom, že Laurin&Klement je jedinou "rakouskou" známkou, která v soutěži zvítězila.

Muzeum samozřejmě ve zbývajících prostorách ukazuje množství dalších exponátů, zejména vozidel. Je mezi nimi i řada prototypů, které se nakonec nevyráběly. Například Škoda 1000 ve verzi kombi nebo velký sedan Škoda 760 z roku 1973.

Muzeum je otevřené každý den od 9 do 17 hodin. Základní vstupné pro dospělého návštěvníka stojí 80 korun.