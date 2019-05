Pokud chcete vlastnit historický off-road, se kterým se dá ještě podniknout nějaké dobrodružství, je tohle ideální auto pro vás.

Tu a tam se na internetu objeví opravdu zajímavá auta na prodej. Jedním z nich je bezesporu i tato Toyota Land Cruiser HJ45 z roku 1979. I když se momentálně nachází v USA, ze snímků je patrné, že má pravostranné řízení. To proto, že byla do Spojených států dovezena z Austrálie a nebrání se ani dalšímu stěhování. Třeba právě do Evropy.

Proč se o ni zajímat? Model HJ45 je chtěnou verzí Land Cruiseru J40. S prodlouženým rozvorem, výrazným žlutým lakem a výsuvným stanem na střeše, který z interiéru udělá příjemné místo ke kempování, by jistě šlo o zajímavý doplněk do garáže nejednoho milovníka terénních aut.

Vůz z roku 1979 překvapí ale i motorem. Do tohoto ročníku japonská automobilka původně montovala naftový šestiválec o objemu 3,6 litru. Ten byl ale v tomto případě nahrazen a to za potentnější šestiválec se čtyřmi litry. Přidejme k tomu manuální čtyřstupňovou převodovku, redukci i uzávěru diferenciálu a terénu se rozhodně bát nemusíte.

Velmi lákavá je i cena. Toyota Land Crusier začala na částce v přepočtu 100 tisíc korun. Aktuálně (pondělí 6. května odpoledne) se přihazuje a už je na 200 tisících korunách. Aukce končí 10. května a tak se ještě můžete zapojit. Najdete ji na známém webu pro automobilové nadšence a sběratele Bring a Trailer. Dražba běží pod tímto odkazem.

Než se ale vydáte přihazovat, prohlédněte si tento zajímavý exemplář ve velké fotogalerii u článku.