Zdá se, že Němcům se podařilo vyvolat pořádný zájem o svou nadcházející elektrickou revoluci.

Volkswagen ještě ani oficiálně nepředstavil svůj první elektromobil nové generaci ID 3, ale už má více než 10 tisíc objednávek. Ty nasbíral za prvních 24 hodin po spuštění rezervačního systému. Každý ze zájemců musel zaplatit 1000 eur jistiny (25 720 Kč). Firma tak za den vydělala v přepočtu přes čtvrt miliardy korun.

O elektrický hatchback je enormní zájem i přesto, že jej lidé ještě vůbec neviděli. K dispozici mají zatím jen vizualizace konceptu ID Crozz, kterému by se měl ID 3 v sériové verzi podobat. Auto přijede až na podzim letošního roku, to by ho také mohli začít dostávat první lidé, kteří si ho rezervovali.

O to být mezi prvními byl tak velký zájem, že IT oddělení automobilky zaznamenalo po spuštění objednávek hrozbu spadnutí systému. Uživatelům se omluvilo za částečné zpomalení. Celkem 10 tisíc objednávek za první den je zatím desetinou toho, co slibuje firma za rok vyrobit. Dohromady by chtělo ročně na silnice poslat 100 tisíc elektromobilů ID 3.

První zájemci navíc nedostanou základní verzi. Volkswagen ID 3 se zatím prodává ve variantě 1st Edition, která nabízí středně velkou baterii a výbavu. Vyjde na 40 tisíc eur, tedy něco málo přes milion korun. Levnější a dražší varianty se dostanou do prodeje později.