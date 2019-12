Postavili jsme proti sobě tři elektromobily a jejich protějšky se spalovacími motory. Výsledek nedopadl pro ekologická auta právě nejlépe.

Elektromobil je v českém prostředí jen vozem pro ty, kteří nehledí na náklady. | Foto: Škoda Auto

Elektromobily jsou ekologické, mají velmi nízké náklady na ujetý kilometr a navíc levnější servisní náklady. To hlásají milovníci aut do zásuvky a námi zjištěné údaje jim dávají za pravdu. I tak se ale pořízení elektrického auta v současné době prakticky nevyplatí. Dokládají to naše výpočty.

Postavili jsme proti sobě celkem tři modely, které existují v provedení s elektromotorem i s benzinovým pohonem. Ne všechna elektrická auta ale takové protějšky mají. Například velmi oblíbené BMW i3 nebo Nissan Leaf tak není možné takto porovnávat. Naopak Škoda Citigo, Hyundai Kona a Kia Niro se prodávají v obou vydáních. Niro přitom jako plug-in hybrid nebo full-hybrid. Do srovnání jsme zařadili druhý jmenovaný.

Ještě před tím, než se dostaneme k výsledkům, je nutné shrnout, jak daný výpočet probíhal. Stále totiž existuje řada neznámých, které nelze pro naše účely použít. Jde například o zůstatkovou hodnotu auta. Není zřejmé, kolik bude ojetý elektromobil stát. Ani odborníci se totiž neshodnou, zda bude ojeté elektroauto dražší nebo levnější než stejně ojetý vůz se spalovacím motorem. Trh s elektrickými ojetinami je aktuálně v Česku prakticky žádný.

I proto s tímto faktorem nemůžeme počítat a výsledkem tak není hodnota TCO (total cost of ownershisp, absolutní náklady na vlastnictví), kterou dobře znají třeba provozovatelé firemních flotil. I u aut se spalovacími motory jde ale z jisté části o odhad, protože prodejní cenu konkrétní ojetiny ovlivní další řada faktorů.

Do výsledku se ale promítají nižší náklady na servis elektromobilů, které ale nejsou u nových vozů až zas tak vysoké. Počítali jsme s vlastnictvím pět let a 100 tisíci ujetými kilometry. „U Škody Citogo je rozdíl zhruba 20 tisíc korun ve prospěch elektrické verze,“ řekl mluvčí Škody Auto Vítězslav Pelc. Hyundai a Kia poskytly podrobné náklady na servis pro své modely. Elektrická Hyundai Kona tak stojí na servisu o 13 521 Kč méně než s benzinovým motorem a automatem, Kia e-Niro pak o 20 245 Kč méně než hybridní model.

U výpočtu nákladů na ujetý kilometr jsme počítali s tím, že si majitel elektromobilu požádá o výhodný tarif elektřiny D27d, se kterým se lze u nočního proudu dostat na cenu okolo 1,54 Kč za kWh (standardní průměr je nyní v Česku 4,34 Kč za kWh). Zároveň si ale bude občas dobíjet elektřinu třeba zdarma u stojanů Lidlu nebo u jednoho z velkých distributorů elektřiny, kteří mají veřejné rychlonabíječky.

Tady se situace mírně zamotává, protože například ČEZ vydává kartičku na dobíjení za paušál 545 Kč měsíčně (za 5 let to dělá 32 700 Kč, pokud by v průběhu doby nezdražil). PRE chce po zákazníkovi 3,03 Kč za jednu odebranou kWh, ale zároveň ještě 12 Kč za hodinu parkování. E.ON účtuje 3 Kč za odebranou kWh.

K výpočtu tedy bylo nutné zvolit určitý příklad uživatelského chování, od kterého se ale může každý jednotlivý majitel vozu odchylovat. Při hledání ideálního majitele elektroauta jsme si tak představili člověka, který bude vlastnit elektromobil po dobu pěti let, ujede s ním 100 tisíc kilometrů, pořídí si paušální kartičku od ČEZ a polovinu elektrické energie bude odebírat u jeho stojanů. Druhou polovinu pak doma při nočním proudu ve výhodném tarifu D27d.

Za jak dlouho se mu vyplatí pořízení elektrického auta? Odpovědi u tří vybraných modelů najdete v přiložené fotogalerii.

Poznámka: Náklad na ujetý kilometr je u elektromobilu už se započtením poloviny kilometrů u veřejných nabíječek. U zážehových motorů je započítaná aktuální průměrná cena benzinu 32,01 Kč za litr. Auta se spalovacími motory jsme vybrali tak, aby se blížila výkonu elektrických aut. Vozy se mohou lišit výbavou, za kterou je nutné připlácet. Tu jsme v úvahu nebrali. Stejně tak jsme nepočítali s akčními cenami, které se mohou v průběhu času měnit.