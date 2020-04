Sbírka Emila Příhody se skládá z bezmála stovky kompletních automobilů a stovek tisíc náhradních dílů a listinných dokumentů.

Stěhování vozů z areálu Muzea Praga ve Zbuzanech | Foto: Radek Pecák

"Automobily, které jsem měl uložené v původním areálu Muzea Praga ve Zbuzanech i u soukromého sběratele v Mníšku pod Brdy jsou v současné době již ve dvou areálech v Chomutově. Současná vládní opatření však zamezila v pokračování dalšího stěhování," uvedl pro Deník a Automix.cz majitel největší sbírky automobilky Praga Emil Příhoda.

Poslední fáze stěhování vozidel, které zajišťuje specializovaná firma Stahl, se uskutečnila ve druhé polovině ledna. "Přestávku teď prodloužil nouzový stav, protože omezil fungování jak stěhováků, tak i chomutovského muzea," vysvětlil Příhoda. Právě do prostor této zmiňované instituce se totiž sbírka stěhuje. Některé exponáty ze sbírky si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.

Do Chomutova se již přestěhovaly i exponáty, které byly poslední rok součástí expozice vysokomýtského muzea karosářství. V něm probíhala výstava věnované karosářské firmě Brožík z Plzně. Byl mezi nimi například i nádherně dochovaný pohřební vůz Praga Mignon či autobus z třicátých let.

Po dlouhé době se tak opět sbírka vozů pana Příhody ocitá v jedné lokalitě. Výjimkou jsou pouze hasičské speciály Praga, které pan Příhoda zapůjčil specializovanému Hasičskému muzeu ve Zbirohu na Rokycansku.

"Doufám, že současná vládní opatření brzy pominou a budu moci pokračovat ve stěhování dalších exponátů," říká Emil Příhoda. V Chomutově se nyní již připravují příslušné prostory pro prakticky kompletní archiv bývalé nejvýznamnější automobilky meziválečného Československa. Ten je zatím stále ještě v prostorách statku ve Zbuzanech, který již od loňského roku vlastní slovenský spolek Reflexia.

Obsahuje zbruba 400 000 dokumentů a dalších předmětů. Mezi nimi například i ocenění, které vozy Praga získaly na různých výstavách a závodech, ukázky doplňkového výrobního sortimentu továrny Praga (například šicí stroje i speciální zavazadla) a řadu kuriozit. Například diplomy a zástavy pro úderníky v dobách budování socialismu.

Statek bude mít jiné využití

Muzeum ve Zbuzanech je již řadu let veřejnosti nepřístupné. Vloni se navíc rozhodlo o tom, že se pan Příhoda bude muset se svými exponáty vystěhovat, přestože objekt se svým synem před desítkami let koupil a opravil. Jenže, před dvaceti lety pan Příhoda objekt admistrativně převedl do vlastnictví syna, který poté zemřel. Budovy zdědila synova manželka, která se rozhodla statek prodat. Noví majitelé sice původně předpokládali, že budou muzeum provozovat s panem Příhodou společně, nakonec však nenašli společnou řeč a rozhodli o vystěhování sbírek. V areálu chtějí pořádat různé akce, nejen s automobilovou tématikou.

Po dlouhém hledání vhodných prostor nakonec panu Příhodovi vyšli vstříc představitelé Ústeckého kraje, kteří vyčlenili prostory v areálech bývalých školských zařízení.

První vozy začaly areál opouštět již vloni v dubnu, poté ale na dlouhé měsíce přesun majetku pana Příhody zastavily oboustranně podávané trestní oznámení a následné soudní spory.