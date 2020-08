Celkem 203 kusů vozů Škoda 110 R se zúčastnilo letošního klubového srazu majitelů těchto aut v Rychnově nad Kněžnou. Podle pořadatelů je to zhruba pětina všech v současnosti v Česku registrovaných a pojízdných exemplářů tohoto typu auta.

Tři z účastníků srazu před bránou továrny Škoda Auto v Kvasinách | Foto: Radek Pecák

"Původně byl v plánu průjezd továrnou a další program přímo v Kvasinách, ale kvůli epidemii koronaviru se nic z toho nemůže uskutečnit," říkal trošku posmutněle během letošního srazu vozů Škoda 110 R předseda Škoda 110 R Coupe Clubu Martin Šulc. Je to smůla, zrovna letos totiž slaví tato krásná Škodovka půlstoletí od začátku své výroby, a navíc se srazu zúčastnil rekordní počet vozů. Přesně jich organizátoři napočítali 203.

V letech 1970 až 1980 se vůz Škoda 110 R vyráběl právě v pobočném závodě Kvasiny tehdejších Automobilových závodů Mladá Boleslav. Nyní tedy mohli účastníci srazu se svými vozy přijet pouze před původní bránu do továrny, aby si alespoň pořídili památeční fotografii. Během srazu jeho účastníci zavítali také do kempu u přehradní nádrže Rozkoš a na náměstí v Rychnově nad Kněžnou. Tam si je také mohla veřejnost zblízka prohlédnout.

Dnes už málokdo ví, že během prvních dvou let životního cyklu modelu 110 R sjížděly z výrobní linky vozy s pouze jedním párem světel v čelní masce. Pak už byly obvyklé dva kruhové světlomety, přičemž ten vnější má větší průměr než ten vnitřní.

Vůbec nejstarší automobil (v naší komentované fotogalerii je to ten světlounce modrý) přivezl na víkendový sraz Jiří Míka z Vysočiny. "Je z roku 1970 a koupil jsem ho před deseti lety ve velmi zbídačelém stavu. Byl po havárii a měl nefunkční motor. Ten jsem musel vyměnit. Při renovaci jsem se snažil jsem se zachovat co nejvíce původní vzhled, včetně barvy" uvedl v rozhovoru pro Deník a Automix.cz. Na rozdíl od mnoha jiných aut na srazu bylo toto kupé lakováno světlounce modrou barvou. Výrazné pastelové barvy z pozdějších let výroby prý měly i bezpečnostní funkci. Proto jich má nejvíce žlutý, zelený, červený či oranžový lak.

Další "dvouoké" erko si hýčká Petr Černohorský z Hradce Králové. "Od původního majitele jsem ho koupil před jedenácti lety. Tehdy mělo najeto 68 tisíc kilometrů, dnes je to 83 000. Tento konkrétní kousek smontovali v červnu roku 1972 a je to již takový mix mezi původním a postupně modernizovaným provedením. Například ještě nemá větrací otvor na takzvaném "C" sloupku karosérie, avšak z předního blatníku již zmizela ozdobná lišta, která nejdříve ukrývala i "špunt" hrdla nádrže.

Měla je i Veřejná Bezpečnost

S vozem, u kterého udělal také střední opravu motoru, vyjíždí jen za pěkného počasí a při zvláštních příležitostech, jako byl tento sraz. "Moc ale srazy nevyhledávám, raději se jedu jen tak projet," svěřil se.

Velkou pozornost na srazu poutala také Škoda 110 R v policejní kamufláži a s modrým majákem na střeše. "Ano pět takových vozů Veřejná bezpečnost skutečně ve své době využívala. Ten můj je ale pouze kopií," uvedl majitel. V naší fotogalerii najdete i tento vůz a rovněž řadu dalších s více či méně pozměněným vzhledem.

"Máme zjištěno, že v současnosti jsou v České republice v registru vozidel evidovány dvě tisícovky kusů vozu Škoda 110 R, z toho tak polovina je pojízdných," uvedl Martin Šulc. V Rychnově nad Kněžnou se tak v jednu chvíli soustředila zhruba pětina všech provozuschopných "erek" z Česka. Podle něho jich nyní ale spíše přibývá. Do Česka se totiž na objednávku sběratelů vozí kusy, které se původně vyvezly například na Balkán i do dalších zemí. Zde pak projdou renovací a získají třeba veteránské registrační značky.

Ceny kusů před i po renovaci stále stoupají. Například jediný kousek, který je aktuálně v nabídce inzertního portálu TipCars, má cenovku 499 000 Kč.

Škoda 110 R Coupe Club shromažďuje informace také o existujících kusech v zahraničí. "Nejvzdálenější jezdí v Japonsku, kam se dostal z Velké Británie a také v Austrálii a na Novém Zélandu. Určitě se nějaké vyvezly také do Jižní Ameriky, ale tam se nám zatím nepodařilo žádnou dohledat," uzavřel Martin Šulc.

Srazu se zúčastnilo i několik exemplářů legendárního typu 130 RS, které technicky z "erka" vycházejí. "U nich je evidence ještě mnohem složitější. Původních homologací vydala továrna v Kvasinách jen 50, ale další se stavěly v dílnách tehdejších Automotoklubů Svazarmu z originálních dílů. Navíc vznikly a stále vznikají repliky," informoval Martin Šulc.