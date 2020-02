Na startu unikátní expedice jsme prozkoumali speciálně upravenou Tatru Terrn 1. Původně měla sloužit v Iráku, nyní ji ale čeká čtvrt miliónu kilometrů ve více než šesti desítkách zemí.

Tatra kolem světa 2 navazuje na expedici z konce osmdesátých let | Foto: Radek Pecák

"Musím přiznat, že už jsme tam při cestě na start vyzkoušeli i speciální systém na regulaci tlaku v pneumatikách. Když jsme vzduch upustili, jelo se o poznání lépe," reagoval při tiskové konferenci těsně před startem expedice Tatra kolem světa 2 jeden z jejích členů Petr Holeček na slova moderátora. Ten totiž v žertu uvedl, že po pražském startu čeká vozidlo jeden z nejtěžších úseků - po dálnici D1 do Brna.

Jak vůz vypadá zvenčí i zevnitř, si můžete prohlédnout v naší bohaté fotogalerii.

Aby se auto vypořádalo s nástrahami všech možných typů silnic, různými nadmořskými výškami, velkých mrazů i veder, snažili se ho co nejvíce zjednoušit.

"Tradiční tatrovácký vzduchem chlazený osmiválec je upraven tak, aby mohl spalovat naftu všemožné kvality," uvedl pro Automix.cz a Deník Petr Holeček. To v konečném důsledku znamená, že vůz nepotřebuje ke svému pohybu žádnou elektroniku. "Tu samozřejmě máme, ale i kdyby nic z toho nefugovalo, Tatra se nezastaví," vysvětlil. Instalované senzory však mapují tlak v pneumatikách, náklony vozu, kvalitu vzduchu, stav brzd, teplotu motru i další věci. Současně budou moci zájemci všechny tyto hodnoty online sledovat na internetových stránkách expedice.

Oproti původním stavu byl vůz Terrn 1 samozřejmě dále upravován. Například se kvůli délce nástavby prodloužil rozvor, vůz má dvě palivové nádrže po 420 litrech, na předek byl instalován naviják, doplněna byla výkonná přídavná světla, ochrana nádrží a další věci. Jednou z nejzajímavějších je vyvíječ vodíku. "Bude se vyrábět elektrolýzou z vody a proudit bude do sání. Díky tomu se zlepší emise i výkon motoru," vysvětlil Holeček. Kvůli komfortu posádky se samozřejmě instalovala výkonná dvojitá klimatizace, několik topných okruhů, nebo třeba sedačky z luxusních typů autobusů. Zásoba energie je ve speciálních bateriích.

Pneumatiky čekají na trase

Náhradní pneumatiky má expediční tým díky spolupráci s výrobcem rozmístěny po celé expediční trase. Ovšem řadu náhradních dílů si veze s sebou. Například i poloosy, vstřikovače, sady filtrů, turbodmychadlo, kompresor a další díly pro rozvody stlačeného vzduchu.

"Počítáme, že olej budeme měnit každých přibližně 20 000 kilometrů, pneumatiky by měly na vozidle, které má plně naložené hmotnost sedmnáct tun, i 30 tisíc kilometrů, vysvětlil.

Všichni řidiči, kteří se posadí během expedice za volant, již byli důkladně proškoleni a auto si vyzkoušeli. Mezi nimi by měl být i známý závodník z Rallye Dakar Martin Kolomý.

Na první část expedice se kromě hlavních členů, kterými jsou kromě Petra Holečka také cestovatel Marek Havlíček, organizátorka Kateřina Božková a specialistka na poznávání cízích kultur Lucie Vonásková, vydají hlavně členové podpůrného týmu. První "ostrá" cestovatelská posádka nastoupí do vozu až v Istanbulu. Odtud vůz pojede do Gruzie, Arménie, projede i další země bývalého Sovětského svazu a přes Mongolsko se dostane až do Vladivostoku. Zde bude naložen na loď a odpluje do Jižní Ameriky. Tam se příští rok odehraje druhá část expedice. Třetí -africká- etapa je plánovaná na rok 2022.

Dohromady by auto se stálými členy posádkami i dobrovolníky, kteři budou absolovat úseky v délce od zhruba 12 až po 21 dnů, mělo ujet kolem čtvrt miliónu kilometrů a navštívit bezmála sedm desítek zemí.

"Všichni dočasné členové expedice již mají své přesně stanovené úkoly. Někdo se třeba bude starat o nákupy potravin, jiný o navigaci," vysvětlila Kateřina Božková.

V autě budou mít k dispozici malou kuchyňku, pět míst na spaní přímo v nástavbě. Dalších až 10 lidí se pak může vyspat ve čtyřecch stanech, které se buou vztyčovat na střeše nástavby. V autě jsou také dvě sprchy a dva chemické záchody. Vnitřek je celý obložen speciálním typem dřeva, který odolovává vlhkosti. Díky tomu by všechny skříňky měly jít stále otevírat.