V nové továrně Škody Motorsport již sice probíhají vývojové práce na nové generaci rallyového speciálu, nicméně zákaznické týmy budou moci i v příštím roce profitovat z připravených vylepšení stávajícího vozu.

Škoda Fabia | Foto: Škoda-Auto

Již od 4. ledna 2021, tedy s předstihem před začátkem úvodního podniku FIA Mistrovství světa v rallye, kterým bude Rallye Monte-Carlo (jede se 21.–24. ledna 2021- pozn. red.), budou mít zákazníci Škody Motorsport k dispozici sadu vylepšení současné generace Fabie Rally 2 evo. Homologovány jsou od 1. ledna.

Na to, jak to vypadá v její továrně na závodní speciály, se můžete podívat do naší fotogalerie.

Díky nim by auto mělo být v porovnání s dosud nabízenou verzí rychlejší. Vylepšení je docela slušný počet. Součástí tohoto souboru změn je například nové mapování/časování přeplňovaného motoru o objemu 1,6 litru, přepracovaný chladič stlačeného vzduchu a výfukové sběrné potrubí. Tyto změny nepřinášejí pouze celkové zlepšení charakteristiky motoru vozu Škoda Fabia Rally2 evo, ale také zvýšení jeho maximálního výkonu o dva kilowatty až na 214 kW (v závislosti na druhu paliva).

Pro soutěže s vyšší průměrnou rychlostí je nyní současně vhodnější dlouhá sada převodů, která maximální rychlost vozu posouvá ze 187 na 202 km/h.

Ještě lepší trakci a kontrolu nad vozem na všech typech povrchů má zajistit nová specifikace tlumičů ZF pro asfalt i šotolinu. ŠKODA Motorsport současně nabízí možnost upgradu stávajících tlumičů na novou specifikaci.

Konstruktéři škodováckého motorsportu přemýšleli také o navýšení bezpečnosti. Třeba na soutěžích konaných za vysokých teplot a při dosahovaných nízkých rychlostech často dochází k odpařování paliva. Škoda Motorsport proto vyvinula nový odvzdušňovací ventil palivové soustavy. Nový ventil zvyšuje bezpečnost tím, že za všech povětrnostních podmínek lépe předchází nárůstu tlaku v systému.

Lepší komfort i spolehlivost

Novým dílem, kterž by měl přispět ke zvýšení spolehlivosti, je pak masivnější zadní nápravnice. Ta minimalizuje riziko poškození na náročném povrchu. Stejný smysl mělo přepracování systému mazání motoru se zlepšenou funkcí v dynamických režimech. Součástí úprav je nový sací koš a přepážka ve spodním víku motoru, stejně jako zdokonalené zásobování turbodmychadla olejem a zmenšené množství olejové náplně.

A pilotům se určitě budou hodit také nově uspořádaná tlačítka na volantu. Může jich být až osm a jsou dosažitelná bez toho, aby musel jezdec sundávat ruce z volantu.

Fabia by tak i v příštím roce měla rozšířit dosavadnou obří sbírku úspěchů: „Dodnes si ŠKODA FABIA Rally2 evo připsala více než 1255 vítězství ve své kategorii a své posádky přivezla 2948krát na stupně vítězů. Další zdokonalení dílů v rámci upgradu pro rok 2021 jsou navržena s cílem, aby svým zákazníkům z celého světa přinášela úspěch. Tyto díly jsme intenzivně testovali s jezdci Janem Kopeckým, Oliverem Solbergem, Krisem Meekem, Pontusem Tidemandem, Andreasem Mikkelsenem a Emilem Lindholmem. Jsem přesvědčen, že změny pro rok 2021 přinesou našim zákazníkům ještě rychlejší a spolehlivější vozy ŠKODA FABIA Rally2 evo," uvedl šéf Škody Motorsport Michal Hrabánek“.

Do letošního prosince Škdoa Motorsport svým zákazníkům dodala již 372 vozů Fabia v rallyové specifikaci. S českým rallyovým speciálem se mezinárodních, regionálních i národních mistrovství účastní 132 týmů z 65 zemí, které do současnosti absolvovaly přibližně 8400 startů. Posledním letošním úspěchem je zisk titulu ve FIA Mistrovství světa 2020. To vybojoval zákaznický tým Toksport WRT v hodnocení výrobců/týmů v kategorii WRC2.