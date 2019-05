Hummer H1 se nezaměnitelně zapsal do automobilové historie, teď si ho můžete pořídit znovu. Ale za pořádné peníze.

Hummer H1 je opravdu nevšední „hračka“ do těžkého terénu. Auto, které původně vzniklo jako vojenský stroj pro americkou armádu, udělalo zajímavou kariéru i v civilních službách. Dalo vzniknout i modelům H2 a H3, které už nejsou tak hard-core a na jejich řízení nepotřebujete v Evropě řidičský průkaz na náklaďák. Značka později zkrachovala, ale teď se H1 vrací v moderním vydání.

Stojí za ním americká společnost Mil-Spec, která si dala za úkol postavit mezi lety 2018 až 2020 celkem 12 zakázkově upravených Hummerů. Tohle je její šestý kousek, oficiálně se jmenuje Mil-Spec 06 H1. Šťastný majitel, který si ho u této společnosti objednal, za něj dal 295 039 dolarů, což je podle dnešního kurzu přes 6,8 milionu korun.

A co za to dostal? Předně úplně nový stroj s hliníkovým rámem, upravenou konstrukcí a vnějším rámem proti nepřízni přírody. K tomu masivní LED panel nad ploché čelní sklo. Podvozek je vybaven vzduchovými tlumiči s možností nastavení v osmi polohách. Kabina má čistý design, ale masivní příčka je stále přítomná. Do ruky padne menší volant.

Pod kapotou najdeme obří diesel Duramax o objemu 6,6 litru, který dosahuje výkonu 500 koní a těžko představitelného točivého momentu s hodnotou 1356 Nm. Řadí se šestistupňovou automatickou převodovkou, která byla přepracovaná tak, aby zvládla masivní zátah pohonné jednotky. Samozřejmostí jsou redukční převodovka a uzávěry diferenciálu.

Prohlédněte si Mil-Spec 06 H1 v přiložené galerii a pokud se vám zalíbí, neváhejte. Firma má pořád volné místo k objednávce, jen počítejte s tím, že o moc levněji, než tento model, svůj budoucí drsňácký Hummer nepořídíte.