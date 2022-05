Před dvěma týdny zaplnily kolínské Karlovo náměstí vozy značky Mercedes – Benz, den před květnovým státním svátek se tam sjely zase ty mající ve znaku koně ve skoku, jde samozřejmě o známý Ford Mustang.

Sraz mustangů na kolínském Karlově náměstí v sobotu 7. května 2022. | Foto: Deník/Michal Bílek

Auta se pod organizační taktovkou členů a přátel Mustang Riders Clubu sjížděla už od rána, pak z náměstí odjela a vrátila se před polednem coby závěr naplánované spanilé jízdy.

O dvě hodiny později začal kulturní program moderovaný Ondrou Cikánem a s hlavní hudební hvězdou, kapelou George And Boogie All Stars tvořenou většinou muzikanty z nedaleké Kutné Hory, interpretující rock&roll, blues i boogy. Ti zahráli své melodie ze zaparkovaného US Show Trucku Freightliner.

V americkém stylu se neslo i nabízené občerstvení. Uskutečnila se také dobrovolná charitativní finanční sbírka na podporu dětí se svalovou dystrofií, tu podpořila i tombola.

Kromě automobilů dorazilo i několik desítek motocyklů značky Harley – Davidson.