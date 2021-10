Americká automobilka Ford se rozhodla uskutečnit největší investici do nové továrny ve své sto osmnáct let trvající historii.

Vizualizace nových továren Fordu | Foto: Ford

Pod velmi sebevědomým názvem Blue Oval City vznikne v americkém státě Tennessee vznikne zbrusu nová továrna na výrobu elektrických pick-upů řady F. Ford již představil elektromobil F 150 Lightning a hodlá nabídku rozšiřovat. V současnosti tvoří řadu F třeba i užitkový Ford F-750.

Na to, jak by měla továrna vypadat, se můžete podívat do naší fotogalerie.

V nové továrně, která bude samozřejmě zcela uhlíkově neutrální, najde práci šest tisícovek lidí. To, že název "město" při oznámení investice není přehnaný, dosvědčuje také údaj o rozloze výrobního závodu. Má zaplnit pozemek o velikosti 15,5 čtverečních kilometrů. První auta by odsud měla začít vyjíždět v roce 2025.

Za stavební práce a výrobní technlogoie Ford zaplatí do té doby celkem 5,6 miliardy dolarů (v přepočtu 122 miliard českých korun).

To ale není jediná oznámená investice Fordu. Další miliardy dolarů utratí ve státě Kentucky za vybudování dalšího výrobního areálu. V něm se budou produkovat baterie pro elektromobily. Na tuto investice však není modrý ovál sám. Jeho partnerem je totiž korejská firma SK Innovation.

"Baterkárny" vzniknou dokonce hned dvě a pracovat v nich bude pět tisíc lidí. Po roce 2025, kdy zahájí provoz, budou produkovat ročně baterie s kapacitou 86 GWh.

Tyto investice jsou součástí již dříve oznámeného plánu Fordu na investování více než 30 miliard dolarů do elektromobilů. Vedení koncernu předpokládá, že již v roce 2030 bude mít minimálně 40 procent prodaných vozů s jeho logem elektrický pohon. V Evropě pak bude kompletní modelová řada elektrifikována.