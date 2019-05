Vestavby, integrované vozy, alkovny nebo karavany. Na výběr je opravdu velké množství obytných vozů a přívěsů. Tohle je jejich přehled.

Caravaning je specifický životní styl. Sbalit sebe, rodinu a vyrazit na dovolenou ať už do kempu, nebo do volné přírody láká tisíce Čechů. Zejména nyní, když začíná sezona. Jenže jaký model vybrat? Na trhu jsou jich stovky, navíc rozdělených hned do několika kategorií.

Základní otázka zní: Obytný vůz, nebo obytný přívěs? „Je to jednoduché. Čím méně jezdíte, tím více se vám bude hodit obytný přívěs. Čím více jezdíte, tím více je pro vás vhodný obytný vůz. Ty velké jsou ideální hlavně pro rodiny s dětmi. Nebo si je lidé pořizují na důchod," říká zakladatelka webu pro karavanisty All4Camper Klára Hájek Velinská.

Přívěsy jsou tak vhodné třeba pro ty, kteří nemají chatu nebo chalupu a chtějí vyrazit a na delší čas kempovat na jednom místě. Navíc jednoduše odpojí auto a pak mohou cestovat po okolí. Karavanů je velký výběr, ať už podle značek nebo velikosti. Od nejmenších pro dva, po dlouhé modely určené pro celou rodinu. Vždy ale u osobního auta hlídejte maximální hmotnost, kterou zvládne utáhnou. Ceny karavanů se pohybují od 500 tisíc korun po několik milionů.

Větší investicí je obytné auto. Záleží přitom na typu. Pro občasné cesty nebo mladé bezdětné páry se hodí originální vestavby od automobilek, jako je Volkswagen California nebo Mercedes-Benz V Marco Polo. Jde vlastně o denně využitelný vůz, který má ale navíc zvedací stan na spaní, rozkládací sedačky, ze kterých lze složit postel a dražší modely dokonce i kuchyňku s nádrží na vodu nebo s plynovým vařičem a lednicí.

Kdo to ale s caravaningem myslí vážně, poohlédne se po plnohodnotných modelech. Levnější možností je polointegrovaný vůz, tedy „obytňák“ založený na dodávce (například Fiat Ducato), na kterou je přimontovaná kompletní obytná nástavba. Tyto typy jsou v Česku nejrozšířenější. Kdo chce ale udělat parádu, koupí si plně integrovaný model, který vypadá jako mikrobus. Nejenže má hezčí design, ale díky tomu, že je od základu postaven jako obytný vůz, nabídne i více komfortu a prostoru.

Podívejte se do přiložené fotogalerii, která vás provede všemi typy obytných vozů a přívěsů spolu s příklady značek, které je vyrábějí.