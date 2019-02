Představte si, že žijete za socialistickou železnou oponou a toužíte po jedinečném a výjimečném autě. Přitom ale máte jen velmi omezené možnosti i prostředky. Co s tím?

Tajemná Škoda Coupé ze druhé poloviny 70. let. | Foto: Archiv Škoda News

Většina lidí by v takové situaci sklapla podpatky, dala si studenou sprchu a zařadila se zpátky do šedivého průměru. Přesto v bývalém Československu bylo nemálo takových, kteří se se svým údělem nesmířili a pustili se v naprosto amatérských podmínkách do vývoje a konstrukce ojedinělých kreací, které si nyní představíme.

Inspirací pro Vladimíra Žáka, Jula Končeka, Petra Chudého, Bořivoje Kořínka a řadu dalších byly nejen automobily mladoboleslavské továrny AZNP (Automobilové závody, národní podnik; předchůdce dnešní automobilky Škoda Auto), které pro jejich výtvory poskytovaly tolik potřebnou techniku či alespoň některé díly, ale také západní technika, které se zde objevovala v rámci mezinárodních soutěží.

V galerii si tak můžete - i s popisky - prohlédnout některé z nejzajimavějších soukromých projektů unikátních osobních i soutěžních automobilů postavených před listopadem 1989. Berme je jako důkaz, že šikovnost a inteligenci lidí nedokáže zlomit ani totalitní režim.

Časový odstup i skromné podmínky tehdejší doby ale bohužel mohou i ta to, že se toho o těchto garážkovkách už dnes mnoho neví. A některé jsou vyloženě zahaleny tajemstvím.