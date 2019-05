V Japonsku výrobce uvádí finální edici legendárního vozu, který společně s Range Roverem a Land Cruiserem definoval segmentu luxusních terénních vozů.

Konec dalšího velikána terénní scény byl nevyhnutelný, avšak to nic nemění na faktu, že jde o velmi smutnou událost. Mitsubishi, značka, která ještě nedávno vyráběla fantastická silniční i terénní auta, se vydává jiným směrem a vývoj další generace Pajero není v plánu.



Pajero se prodávalo dlouhých 37 let a výroba oficiálně skončí v srpnu tohoto roku. Jako poctu, tedy jestli se to tak vůbec dá nazvat, automobilka vyrobí pro domácí trh sérii 700 kusů rozlučkové edice Final Edition.

V podstatě ale nejde o nic jiného než lehce vyšperkované Pajero Exceed, určené pro japonský trh. Zákazníci mají možnost k vozu doobjednat paket Final Edition Accessory Package, který tvoří zástěrky s nápisem Pajero, zadní spoiler a kryt zadního rezervního kola. Uvnitř na finální edici upozorní osvětlené prahové lišty Final Edition.



Motorizace je pouze jediná, a to 3,2litrový vznětový čtyřválec se 190 koňmi a 441 Nm. O přenos hnací síly se stará 5stupňový automat. Kupující ke každému ze 700 kusů dostanou pamětní hodinky Citizen.



Pajero se loučí, ovšem na některých trzích se budou doprodávat vyrobené zásoby. Jde o trhy, na kterých je o tento zastaralý model stále velký zájem, jako například v Austrálii a na Středním východě.

V galerii naleznete historické obrázky modelu Mitsubishi Pajero.