Před třiceti lety se začaly opět oficiálně do Česka dovážet auta a motocykly slavné značky BMW. Nyní má registrační značky u nás 150 000 aut s modrobílým logem a 30 000 motocyklů vyrobených stejnou firmou.

Dobové fotografie z historie značky BMW v Československu | Foto: BMW

Pořádný chaos panoval ještě v roce 1990 na tuzemském trhu s novými vozy. Jedním z příkladů je počátek novodobé přítomnosti značky BMW na českém území.

Soutěžilo se také o to, kdo začne auta se slavnou značkou dovážet. V té době se k nám začaly ze západních zemí, ale především ze Západního Německa, dovážet ve větších počtech převážně ojeté vozy, ale skutečný a systémový import nových vozů byl zahájen až v roce 1991.

Na snímky z dávné i nedávné histori BMW v Československu se podívejte do naší fotogalerie.

Byla to velká změna oproti dřívějším pořádkům, kdy „individuální“ dovoz zajišťoval tehdejší podnik zahraničního obchodu Tuzex. Ten přitom neměl ani žádný automobilový showroom. Ten suplovaly jen výdejní „kůlny“ v Čistovické ulici v Praze 6.

Podle oficiálních zdrojů tuzemského zastoupení BMW mu zpočátku začínala konkurovat (také bez jakékoli prodejny) společnost Pragent v čele s Ing. Ladislavem Zajícem, který využíval své zkušenosti i kontakty z dřívějšího působení v zahraničním obchodu. Jeho zásluhou se o něco později dostalo první BMW také do flotily prezidenta Václava Havla.

Zahájení oficiálního importu se pak projevilo prodejem na tu dobu až neuvěřitelných 439 kusů nových vozů BMW. To stačilo dokonce na třetí místo mezi importéry, když první byl Fiat a druhý Opel.

Dealery se stali také někteří automobiloví závodníci, jako například Miloš Bychl, Václav Bervid, ale i další podnikatelé v Brně, Plzni či Liberci i jinde. Ke konci tohoto období také docházelo k budování prvních poměrně skromných prodejen, ještě na hony vzdálených dnešním moderním prodejním a servisním centrům. Netrvalo ale dlouho a ruku v ruce s rostoucími prodeji se zvyšovala i kvalita prodeje a úroveň showroomů.

Čtvrtá nejžádanější značka dovezených ojetin…

Kvalitativní zlom přinesl přechod na jednu importérskou společnost s navázanými Autorizovanými Dealery a následně vznik samostatné české pobočky, BMW Group Czech Republic, spadající pod křídla automobilky. "Přímo výrobce tedy automobily BMW a motocykly BMW Motorrad do České republiky dováží a jejich servisní služby zajišťuje od léta 2006," uvádí se v tiskové zprávě BMW Česká republika.

Za uplynulých třicet let bylo v České republice registrováno přes 77 tisíc nových osobních vozů a na 8 tisíc nových motocyklů BMW Motorrad. Za zmínku také stojí, že v roce 2017 bylo v České republice registrováno rekordních 7393 nových osobních automobilů BMW. Nejúspěšnějšími v registracích nových motocyklů BMW Motorrad byl rok 2019, kdy u nás přibylo 889 kusů, a rok 2020 s 883 kusy.

Z aktuálních statistik také například vyplývá, že u nás má v současné době české registrační značky celkem už více než 150 tisíc osobních automobilů značky BMW. A značku BMW má také na téměř 30 tisíc u nás registrovaných motocyklů.

Oblibu značky BMW umocňuje i skutečnost, že jí dlouhodobě patří čtvrté místo mezi u nás poprvé registrovanými, tedy nejčastěji dováženými ojetými osobními automobily. Řadu let bylo BMW také nejprodávanější prémiovou značkou na českém trhu. Opomenout nelze ani skutečnost, že Autem roku v České republice pro rok 2020 se stalo BMW řady 3.

Samostatnou kapitolou přítomnosti BMW na českém trhu je také aktuálně probíhající výstavba Vývojového centra BMW Group severně od Sokolova, které se po plánovaném zprovoznění v roce 2022 stane nedílnou součástí vývoje autonomních jízdních systémů.

Historie ale sahá mnohem dále…

Už na konci dvacátých let minulého století se do tehdejšího Československa začaly dovážet nejprve motocykly BMW a v třicátých letech následovaly také automobily, z nichž neznámější byl malý model Dixi a později dodnes krásná a velice oceňovaná sportovní kupé a roadstery BMW 327 a 328.

V období krátce po druhé světové válce u nás zůstalo nemnoho ojetých „trofejních“ vozů BMW, jež zde skončily většinou porouchané při ústupu německých vojsk. Určitou kuriozitou byl v té době také vůz Bristol, který byl v podstatě předválečné kupé BMW, s nímž jezdil a za Československo se zúčastnil i Rallye Monte-Carlo tehdy známý závodník Zdeněk Treybal se spolujezdcem Ing. Františkem Dobrým.

Od roku 1948 do začátku šedesátých let byly u nás automobily BMW prakticky „zapomenuté“. Známou značku mohla připomínat jen vozům BMW nápadně podobná a v podstatě identická limuzína EMW 340, vyráběná do roku 1955 v bývalém, ale už znárodněném závodě BMW v Eisenachu. V názvu vozu bylo B (jako Bayerische) nahrazeno písmenem E (jako Eisenach), čímž vzniklo EMW. Následně se zde vyráběly u nás známější vozy IFA F9 na bázi západních DKW F9, na které navázaly ve své době oblíbené Wartburgy. Jen opravdu výjimečně se u nás v šedesátých letech objevilo pár těžko pochopitelně dovezených malých sportovních kupé BMW 700. S jedním takovým u nás krátce jezdila i motocyklová legenda František Šťastný.

Mezi roky 1970 až 1989 se k nám nové automobily BMW dovážely prostřednictví Tuzexu jen výjimečně na objednávku, a to pouze některým valutově silným, nebo režimně prominentním či zasloužilým jedincům. S individuálně dovezenými BMW 2000 CS u nás tehdy proháněl mimo jiné také Karel Gott a pár automobilových jezdců, kteří se s předchůdci dnešního BMW řady 3, dovezenými kulantně řečeno spíše nestandardním způsobem, zúčastňovali tuzemských automobilových soutěží a závodů.