Vlastnit běžné auto a člun zároveň by bylo pravděpodobně jednodušší, toto je ale sběratelský kousek.

Vjet s autem do vody připadalo vždy vybrané skupině motoristů zajímavé a fascinující. A to natolik, že se v šedesátých letech začal ve Velké Británii vyrábět legendární obojživelný vůz Amphicar Model 770. Ideový nástupce vojenského Volkswagenu Schwimmwagen se prezentoval v roce 1961 na autosalonu v New Yorku a obrovský zájem spustil sériovou produkci.

Auto dlouhé 4,34 metru a schopné uvézt na silnici i na souši čtyři cestující mělo ale řadu problémů. Jedním z nich byla údržba. Po úspěšné plavbě bylo například nutné namazat 13 míst, ke kterým se ne vždy lehce dostávalo. Přesto se auta nakonec vyrobilo na 3878 kusů. Teď je o ně mezi sběrateli kuriozit docela boj.

Ten by se mohl strhnout i o jeden aktuálně prodávaný kus. Modifikovaný model z posledního roku produkce není v úplně nejlepším stavu. Má škrábance, viditelné opravy na karoserii a podle prodávajícího není jisté, zda by výlet do vody přežil. Za vyzkoušení by to ale možná stálo.

To už jenom proto, že původní slabý motor Triumph nahradil americký šestiválec Buick, který dodává na kola vyšší výkon a tak je auto použitelné i v dnešním provozu. Manuální převodovku zase vystřídal automat se třemi rychlostmi. Vozu to logicky ubírá na originalitě a tak odpovídá i cena. V přepočtu vychází na 526 tisíc korun. Auto lze koupit na webu Duffy's Classic Cars zde. Nejdřív si ho ale pořádně prohlédněte v galerii, možná by na Slapech ještě udělalo parádu.