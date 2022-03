Hyundai IONIQ 5 získal britské ocenění „UK Car of the Year 2022“

Hyundai Ioniq 5 | Foto: Hyundai

Zcela elektrický Hyundai IONIQ 5 dosáhl po ocenění „Auto roku“ („Car of the Year“) vítězství v anketě „UK Car of the Year 2022“ („Auto roku 2022 ve Velké Británii“). Inovativní elektromobil byl devětadvacetičlennou odbornou porotou složenou ze zástupců nejrůznějších médií, která se věnují dění v britském automobilovém průmyslu, jednoznačně vyhlášen nejlepším vozem v celkovém hodnocení. Hyundai IONIQ 5 získal od svého představení v roce 2020 mnoho obdivovatelů díky atraktivnímu designu, dojezdu až 481 kilometrů a funkci rychlého nabíjení z 10 na 80 procent za pouhých 18 minut.