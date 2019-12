Ford seznámil novináře s metodami, které používají jeho designéři. Inspirace přišla i z počítačových her. Značka má připraveny i nové materiály a technologie

Program pomáhá designérovi udělat si celistvý dojem | Foto: Ford

Automobilového designéra si stále mnozí představují jako muže oblečeného s lehkou elegancí, který si do skicáře neustále kreslí různé návrhy budoucích automobilů. Jenže, ve skutečnosti už používají spíše počítače.

Nově se při jejich práci začínají uplatňovat i 3D technologie, které umožní kreslit návrhy interiéru vozu z pohledu řidiče nebo pasažéra. Prakticky si tedy vyzkouší, zda někde něco zbytečně netrčí nebo nepřekáží ve výhledu.

Jak to funguje? Designér si vše nejprve nahrubo v počítači načrtne a pak začne černou barvou zpřesňovat všechny kontury. Program mu umožňuje ze svého „posezu“ různě otáčet, naklánět či naopak se dívat vzhůru třeba ke střešnímu okénku a tedy vidět věci tak, jak je později spatří i uživatelé vozu. Má-li svůj návrh v obrysech hotov, dodá mu plasticitu pomocí barev, které ukáží různé povrchy, a přidá i stíny, jež ozřejmí, jestli třeba není tenhle sloupek zbytečně široký, nebo palubní deska příliš vystouplá.

„360stupňové skicování je nesmírně praktická pomůcka, umožňuje nám vidět prostor naprosto reálně. Minimalizují se tak případné chyby, nepřesnosti a nepraktičnosti. Jsme také schopni návrh dodat mnohem rychleji, než když byli naši předchůdci odkázáni na tužku a papír a dvourozměrné skici, podle nichž se potom v počítačích tvořily trojrozměrné CAD modely,“ říká Robert Engelmann, designér interiérů automobilky Ford.

S tímto 360stupňovým skicováním přišel jeho kolega, designér interiérů Nicolas Fourny ve Ford of Europe, kterého inspirovaly počítačové hry, v nichž hráč vytváří svět, kde se potom pohybuje.

Potahy podle vlastního návrhu

To nejlepší přijde ale nakonec – designér si nasadí speciální brýle pro rozšířenou realitu a může si svůj návrh „ohmatat“. Program umí dokonce vytvořit i iluzi reálných povrchů a materiálů v interiéru budoucího automobilu.

Pozornost se ale upírá nejen na skicování interiéru budoucího vozu, ale i k takovým „drobnostem“ jakými jsou potahy sedadel. Už nejsou jen kožená, nebo látková, ale můžete si je přizpůsobit vlastnímu vkusu. Fotbalový fanoušek si na ně nechá vyšít třeba logo svého oblíbeného klubu, zanícený golfista sadu holí a pyšní rodiče jméno svého potomka. A pokud je budete chtít mít růžové s fialovými hvězdičkami, protože se vám to líbí, technologie zvaná 3D pletení zvládne i to. A dokonce na každou ze sedaček ve voze uplete jiný vzor, tak jak budete chtít.

„Mně osobně se nejvíce líbí praktické snímatelné potahy se zipem,“ říká Dana Kovacheva, návrhářka potahů automobilky Ford. „Ty dřívější se skládaly až ze 40 částí, ty dnešní pouze ze tří. Máme potah sedadla, opěradla a potah opěrky hlavy. Všechny jednoduše sejmete a vyperete v pračce. Ideální pro rodiče malých dětí nebo třeba pro majitele psů.“ Tyto potahy budou instalovány například už do modelu Kuga, který v lednu vstoupí i na náš trh. Zákazník si navíc bude moci vybrat, zda chce mít potahy textilní nebo kožené. Dokonce je bude moci střídat podle sezony.

Trend je jasný, automobily se do budoucna budou více personifikovat. Každému pasažérovi bude hrát z reproduktorů jeho vlastní hudba, aniž by rušil souseda. Potahy budou přes čidlo dobíjet mobil nebo zjišťovat zdravotní stav řidiče. Hlasové ovládání bude otvírat okénka a nastavovat klimatizaci… A nakonec se naše auta budou samy i řídit, samy vozit děti do školky nebo tchyni k doktorovi.