Národní technické muzeum v Praze připravuje na podzim speciální výstavu, na které představí unikátní a málo známé stroje

Stovky návštěvníků, z nichž většina dorazí na motocyklech, očekává vedení společnosti Jawa ve svém areálu v Brodcích nedaleko Týnce nad Sázavou. Zde již od šedesátých let minulého století vyrábí motocykly se světoznámým logem.

Právě 17. srpna si Zbrojovka ing. F. Janeček nechala v Praze zaregistrovat novou ochrannou známku. Stalo se tak přesně v půl jedenácté dopoledne a šlo o název složený ze čtyř písmen. "JA" na počátku pocházelo ze jména Františka Janečka, zbývající "WA" dodala německá značka Wanderer, od níž český továrník koupil licenci na výrobu jejího typu motocyklu.

První Jawy se světu fakticky představily na podzim, během pražského Autosalonu. Právě na toto roční období chystá Národní technické muzeum speciální výstavu věnované historii jedné z nejslavějších československých průmyslových firem.

"Nechceme představit kompletní průřez typy, které Jawa ve své historii vyvíjela, chceme se zaměřit hlavně na málo známé záležitosti, včetně třeba nerealizovaných prototypů," říká Arnošt Nezmeškal, který je ředitelem Muzea dopravy Národního technického muzea v Praze. Jedním z nich by mohl být prototyp, který je vlastně něco mezi takzvanými typy pérák a kývačka, neboli Jawa 125 národní řady I.

Podle něho se návštěvníci můžou těšit například na stroje s motory přeplňovanými kompresorem, plochodrážní speciály nebo také svého času nejrychlejší závodní motocykl světa v kubatuře 350 cm3. V roce 1969 dosahoval výkonu 80 koňských sil a byl schopen vyvinout maximální rychlost téměř 270 kilometrů v hodině.

Výstava začne v listopadu

Výstava bude otevřena v polovině listopadu ve výstavním místnosti budovy muzea na pražské Letné a potrvat by měla do jara příštího roku

Samotná společnost Jawa Moto v posledních letech podle údajů Sdružení automobilového průmyslu každý rok vyrábí mezi jedním a dvěma tisíci hotových nových motocyklů. Ty jsou v největší míře exportovány do Jižní a Střední Ameriky, část také do zemí bývalého Sovětského svazu. Firma vyrábí také náhradní díly na své dříve vyrobené motocykly a je rovněž výrobcem výfukových systémů a nádrží pro firmy zabývající se produkcí například vodních či sněžných skútrů.

Podle výroční zprávy za rok 2018 zaměstnává necelou stovku zaměstnanců, z nichž přibližně dvacítka se podílí na vývoji. Například pracují na zbrusu novém univerzálním motocyklu se zdvihovým objemem 1000 cm3.

V Indii pak Jawa zahájila spolupráci s koncernem Mahindra Group, který hodlá v licenci vyrábět motocykly Jawa pro asijské trhy.

Od poloviny tohoto desetiletí Jawa Moto zásadně modernizuje svůj výrobní areál v Týnci nad Sázavou. Budovy bývalé textilní továrny, které už léta chátraly, byly stržena. Nová budova ze 60. let prošla zásadní rekonstrukcí a do výrobních prostor se nastěhovaly moderní, počítači řízené stroje. Tyto investice si vyžádaly v posledních sedmi letech částku přesahující 150 miliónů korun.

V roce 2018 činily tržby společnosti Jawa Moto téměř 125 miliónů korun.

Na to, jak to nyní v areálu Jawa vypadá, se podívejte do naší fotogalerie!