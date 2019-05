Spolu s blížícím se představením nového modelu kalifornské automobilky vznikají nejrůznější vizualizace s jeho předpokládanou podobu.

Ještě letos by měla Tesla odhalit svůj elektrický pick-up. Je to logické. Americké automobilka má stále svůj domácí trh za jeden z nejdůležitějších a jsou to právě Spojené státy, kde vozy kategorie pick-up frčí. Vždyť nejprodávanějším automobilem v USA je Ford F-150! I proto modrý ovál chystá jeho elektrifikaci.

O pick-upu Tesly se toho zatím mnoho neví. Ani není jisté, že se bude jmenovat Model P. Elon Musk se s fanoušky podělil jen s jedinou fotografií, která ukazuje část zádi chystaného modelu. A to inspirovalo designéra Emre Husmena, který svou představu o podobě budoucího vozu přenesl do virtuální podoby. Výsledek si můžete prohlédnout v galerii.

Jde zatím o nejpovedenější návrh, který jsme za poslední dobu viděli. Futuristické tvary autu sedí jako ulité, nápadná příď a úzká světla také. Na první pohled se zdá, že Tesla bude mít spíš menší nákladní prostor, ale je známo, že lidé si pick-upy kupují i pro radost, nikoliv na práci. A to bude případ i elektrické Tesly.

Na podrobné specifikace si budeme muset ještě počkat. Samotná Tesla ale současně zveřejnila nové parametry svých vozů Model S a Model X. Inženýrům z Kalifornie se totiž podařilo vylepšit konzumaci energie a tak podle nových měření dojedou tato auta na jedno nabití dál. Nejdelší hodnotou je 600 kilometrů. S takovým číslem by se tak mohl pochlubit i nový pick-up. Napjatě ho očekáváme!