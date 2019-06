Techničtí školitelé automobilky Audi Roman Pošva a Zdeněk Hazdra odpovídali na novinářské dotazy během prezentace elektromobilu E-tron. Zde je sedm těch nejzajímavějších:

Audi e-tron jsem již měl možnost několikrát vyzkoušet. Přesto je stále hodně věcí, které jsem o jeho technice a skutečných vlastnostech nevěděl. Na technickém semináři se mi dostalo odpovědí i na otázky, které zajímají všechny budoucí uživatele aut s elektrickým pohonem:

1) Jak je to s maximálním výkonem?

Je třeba rozlišovat nejvyšší výkon a maximálně použitelný výkon. Nejvyšší výkon je výkon, jehož může elektromotor dosahovat po dobu až 60 sekund, několikrát v řadě a bez ztráty výkonu. Konkrétně nejvyšší výkon elektromotoru vpředu u Audi e-tron je 125 kW a nejvyšší točivý moment 247 Nm. Hodnoty pro elektromotor vzadu jsou 140 kW a 314 Nm. Pokud ale ani to nestačí, je k mání krátkodobé navýšení výkonu.

Asynchronní elektromotory totiž mohou po krátkou dobu poskytovat vyšší výkon. Funkce krátkodobého zvýšení výkonu je k dispozici po dobu maximálně osmi sekund. Během této doby se výkon elektromotoru vpředu zvýší ze 125 na 135 kW, zatímco elektromotor vzadu dosahuje 165 kW místo 140 kW. To představuje zvýšení celkového výkonu o 13 procent na 300 kW. Rovněž u celkového točivého momentu dochází k výraznému zvýšení o více než 18 procent z 561 na 664 N.m.

2) Lze nabíjet Audi e-tron stále jen u rychlodobíjecích stanic stejnosměrným proudem?

Ano, můžete a dokonce nepřijdete ani o osmiletou záruku. Audi e-tron má totiž propracovaný systém chlazení baterie, takže ji to nepoškodí. V dlouhodobém horizontu jí to však neprospívá. Doporučuje se zhruba po jednom rychlém dobíjení třikrát dobíjet pomalejším způsobem. Navíc je vhodné ji většinou dobíjet pouze na osmdesát procent její kapacity. Jen před plánovanými delšími jízdami je samozřejmě dobré nabíjet do plna.

3) Stále platí, že vytápění vozu v zimním období výrazně snízí dojezd vozu?

Ano, to je pravda. Ve vozech pro země se studenějším klimatem, mezi které se řadí i Česká republika, je instalován topný systém s celkovým výkonem 10 kW. Na druhou stranu, díky tomu, že se využívá odpadní teplo z elektromotorů nebo i baterie rovněž pro klimatizační systém, nemusí být snížení dojezdu tak výrazné jako u některých starších či konkurenčních automobilů.

4) Pokud se mi ukáže na ukazateli dojezdu 0, co bude následovat?

Audi přijalo filozofii, že ani při velmi malém zůstatku energie v baterii nebude omezovat teplotní komfort, či výkon pohonného systému. To znamená, že ponechává zcela na řidiči, zda si vypne topení či jiné spotřebiče a třeba ještě upraví styl jízdy. Na druhou stranu, když bude palubní počítač ukazovat dojezd nula kilometrů, tak se auto opravdu zastaví.

5) Když se auto s vybitou baterií zastaví, musím volat odtahovou službu, nebo je ještě nějaké jiné řešení?

Je ještě možné vypnout zapalování a znovu zapnout. Díky tomu by mělo být možné odjet pár stovek metrů a auto tak odstavit na bezpečnějším místě. Tento postup lze dokonce i opakovat. Vždy se pak ale získá energie na stále kratší dojezdovou vzdálenost. Audi kvůli obavě ze snížení životnosti neumožňuje ani výjimečně takzvané odemknutí baterie. I když je totiž z hlediska uživatele baterie zcela vybitá, ve skutečnosti v ní stále ještě zbývá osm procent z její kapacity. Stejně tak se baterie nedobíjí úplně do plné kapacity, ale jen na 96 procent.

6) Je z hlediska vyššího dojezdu lepší co nejvíce využívat rekuperaci nebo naopak nechat auto takzvaně plachtit?

Rozhodně plachtit. Rekuperace sice může prodloužit dojezd vozidla až o třicet procent, ale energie se tak musí získávat ve správných situacích. I když má vůz u volantu páčky pro nastavení dvou stupňů rekuperace, je lepší nechat vůz, aby rekuperoval v režimu "Auto" Umí totiž spolupracovat například s navigací, a tak vyrábí energii při zpomalování například před vjezdem do obce nebo u dálničního sjezdu. V budoucnosti bude umět spolupracovat třeba i se semafory a dalšími zařízeními dopravní infrastruktury.

7) Kolik zaplatím za náhradní novou baterii?

Je to rozhodně v Audi e-tron nejdražší náhradní díl. V současné době je cena stanovena na 38 000 eur, což je v přepočtu 988 000 korun. Na druhou stranu, již rozhodně není třeba v případě menšího poškození měnit celou baterii, stačí nahradit některý z celkem 36 modulů.