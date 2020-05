Technici značky Ford oplývají nepochybně značnou invencí. Minimálně v oblasti příslušenství a věcí, které zpříjemňují pobyt v autě během jízdy i po zastavení.

Ford se zabudovaným skútrem | Foto: Ford

Zatím posledním patentovaným řešením značky Ford (alespoň z těch, kterých si povšimla média), je unikátní dobíjecí stan. Tento doplněk je pochopitelně určen pro čistě elektrické, případně plug-in hybridní modely značky s modrým oválem ve znaku. Při jízdě by byl složený na střeše, ovšem po zastavení by se samočinně rozložil kolem celého automobilu.

Povrch přístřešku je pokryt solárními panely, které by při slunečním svitu mohly vyrobit dost elektrické energie na ujetí dalších desítek kilometrů. Nejvíce by řidiči elektromobilů tuto vymoženost ocenili v místech, kde je problém s připojením k dobíjecí stanici či alespoň k běžné zásuvce.

V posledních několika letech se ovšem Ford prezentoval i jinými, ještě o poznání bizarnějšími nápady. Řadu z nákresů, které byly přiloženy k patentové dokumentaci, si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.

1) Elektrický skútr pod kapotou

Na první pohled se jedná o klasický automobil typu MPV. Ovšem musí mít buď motor vzadu nebo elektromotory zabudované v kolech. Jen tak by totiž bylo možné, aby po otevření kapoty zprostředka přední části vozu mohl vyjet elektrický skútr.

2) Elektrická jednokolka

Na tenhle nápad už zřejmě nemohl přijít nikdo bez ovlivnění návykovými látkami. Auto totiž v kufru převáží konstrukci se zabudovaným elektromtorem, sedačkou, baterií a další nezbytnou výbavou. Jen mu chybí kolo. To si ovšem uživatel jednokolky "vezme" ze zadní nápravy automobilu. S manipulací mu má pomoci zabudovaný elektrický hever.

3) Vyhřívaný bezpečnostní pás

Už jsme si zvykli, že v autě máme vyhřívané sedačky, v poslední době je téměř standardní výbavou také vyhřívané čelní sklo a volant. Vyhřívaný pás se sice může jevit jako zbytečnost, ale třeba o něj zákazníci jednou projeví zájem a půjde do výroby.

4) Držák nápojů zabraňující rozlití

Tohle ocení především ti, kteří rádi při jízdě usrkávají z kelímku s čerstvou kávou. Princip je jednoduchý a v zásadě geniální. Držák, do kterého se vkládá kelímek, je uložen ve speciálním závěsu a v dolní části má závaží. To pak zajistí naklánění správným směrem v souladu se silami působícími při jízdě na vůz a hladina kapaliny zůstane klidná.

5) Projektor z pátých dveří

Pokud máte rádi atmosféru letního kina, pak vás to určitě zaujme. Stačí jen zaparkovat auto s projektorem zabudovaným v pátých dveřích na správné místo, roztáhnout plátno, rozmístit židličky, obklopit se nápoji a popcornem a promítání může začít. Další pláno má Ford připravené rovnou pro interiéry. To se ale týká autonomních aut. Cestující tak odjedou se svými elektřinou posunovantelnými sedadly do zadní části automobilu a na místě čelního skla pak budou sledovat oblíbené filmy či sportovní přenosy.

6) Obří čelní sklo

V tomto případě už nejde pouze o to, že pasažeři v automobilu získají lepší rozhled. Muselo se vymyslet také patřičné řešení z hlediska pasivní bezpečnosti. Rám čelního skla je totiž obvykle jedním z hlavních konstrukčních prvků v tomto smyslu. Prvky, které zajistí dostatečnou tuhost karosérie například při převrácení, jsou integrovány do prostoru střechy, mezi čelní a zadní sklo. Zatím se ovšem neví, pro který vůz Ford toto řešení chystá.

7) Vystupující sedačka a pás posunující věci v kufru

Pro hůře pohyblivé, případně velmi líné jedince jsou určeny patenty týkající se sedačky, která umí vystoupit z automobilu společně s na ní sedícím pasažerem. V jejich spodní části jsou totiž zabudované speciální skládací nohy. Zejména pro velká SUV pak může být určen jezdící pás, jehož pomocí se dají posunovat jednotlivé předměty naložené do zavazadlového prostoru.

8) Patenty pro Ford Bronco

Stále ještě oficiálně nepřestavený offroad Bronco nové generace má nabídnout řadu neotřelých nápadů. Například se podařilo nalézt patenty ukazující možnost odmotnovat dveřní panely a uložit je ve speciálních držácích za sedačkami. Také zřejmě bude možné ze střechy vysunout přístřešek směrem k zádi automobilu.