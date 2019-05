A kolik platíte vy za svou Dacii na operativní leasing?

Auto přijde o velkou část své hodnoty ve chvíli, kdy s ním odjedete ze showroomu. To je klasická poučka a obvykle i platí. V USA se ale v poslední době objevilo nové auto, o kterém se hovoří víc než o ostatních - Jeep Gladiator. Středně velký pick-up se schopnostmi poradit si s těžkým terénem je založen na klasickém Jeepu Wrangler. Jen má místo kufru korbu. V Evropě, potažmo v Česku by šlo o v podstatě neprodejné auto. Ve Spojených státech to ale vidí jinak.

Podle prvních odhadů, který zveřejnila některá americká média, se Jeep Gladiator stane zřejmě rekordmanem v udržení hodnoty. Po dvou letech provozu by totiž měl být prodejný za 90 procent své původní ceny. To je sice špatná zpráva pro někoho, kdo se těší na ojetinu, pro automobilku, leasingové společnosti a zákazníka jde ale naopak o spásu.

I díky tomu se teď může Gladiator nabídnout za absurdně nízkou cenu. Základní verze Gladiator Sport má vyjít na 143 dolarů měsíčně, což je v přepočtu necelých 3300 korun. Částka je, jak je v USA zvykem, uváděna bez poplatků a místní daně. I tak jde ale při srovnání cen operativního leasingu na českém trhu a zároveň kupní síly obyvatelstva o těžko přijatelný rozdíl. Například Škoda Octavia vyjde u vybraných společností na zhruba 8000 korun bez daně, Dacia Dokker stojí 5000 Kč za měsíc bez DPH.

Jeep Gladiator přitom není levným vozem. Základní cena pro americký trh je 33 545 dolarů, tedy 772 tisíc korun bez poplatků a daní. Vysoká zůstatková hodnota vozu jde na vrub hlavně velkému zájmu Američanů o vzkříšení známého modelu, který jezdil po silnicích mezi lety 1962-1988 a vzbuzuje tak nostalgickou náladu.