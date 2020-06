Příští víkend budou mít zájemci možnost získat v aukci pořádané ve městě Auburn ve státě Indiana unikátní vozidlo z druhé světové války. Pořadatelé ho spojují se jménem válečného hrdiny - generála Pattona.

Údajný velitelský vůz generála Pattona Dodge WC-57 | Foto: https://worldwideauctioneers.com/

Exemplář vozu Dodge WC-57, který je jedním z "taháků" aukce pořádané společnosti World Wide Auctioneers během akce Americana Festival ve městě Auburn v americkém státě Indiana, byl vyroben v roce 1944. Po vyrobení v USA putoval na bojiště druhé světové války v Evropě a po dlouhých desetiletích se za Atlantský oceán zase vrátil.

Pořadatelé dražby jsou přesvědčeni, že se jedná o exemplář, který byl upraven pro potřeby George Smith Pattona mladšího, velitele 3. armády. Ta se nesmazatelně zapsala do dějin díky osvobození velké části Evropy od fašistů. V České republice toto vojenské uskupení osvbodilo například města Plzeň, Rokycany, Strakonice, Domažlice či Cheb.

Automobil, který má číslo šasi 81684857, byl údajně přiděleno ke štábu 3. Pattonovy armády a sám Patton ho měl využívat na svém vítězném tažení Evropou. I s detaily si ho můžete prohlédnout v naší fotogalerii.

"O této aukci víme a hovořili jsme o ní i s vnukem generála Georgem Pattonem Watersem. On ale není vůbec přesvědčen, že by to skutečně bylo auto jeho dědečka. Možná v něm někdy seděl, ale těžko to mohl být vůz, který měl přidělen stále," tvrdí Ivan Rollinger z plzeňského Muzea generála Pattona. Velitel Patton se navíc často mezi jednotlivými bojišti přesouval letecky a na letiště mu přistavovali nejrůznější vozidla. Pouze na ně vždy přendali označení příslušející tříhvězdičkovému generálovi.

Jen prasklé sklíčko

Každopádně se podle něho nedochoval žádný věrohodný doklad, který by autentičnost vozu doložil. V současnosti se bezpečně ví pouze to, že automobil byl řadu desetiletí součástí sbírek jednoho belgického válečného muzea. To ale zaniklo a exponáty zakoupilo muzeum Kruse v Indianě.

Dodge WC byla speciální řada vozidel vyráběných automobilkou Chrysler pro americkou armádu v letech 1937 - 45. Celkem jich vzniklo kolem čtyř set tisíc. Typ 57 Commander byl velitelský vůz, který měl ve výbavě například i naviják. Oproti známějšímu Jeepu Willys se jedná o podstavně větší automobil. Jeho célka činila 422 centimetrů a hmotnost téměř 2,5 tuny. Uvnitř karosérie bylo místo pro čtyři pasažéry.

Automobil poháněl zážehový řadový šestiválec s objemem 3,77 litru, který byl schopen vyprodukovat 94 koňských sil. Vůz měl poháněna všechna čtyři kola, byl opatřen pancéřováním a do výbavy patřil i těžký kulomet.

Před nepřízní posádky se posádka mohla chránit pouze skládací plátěnou střechou. Ta je rovněž součástí nabízeného automobilu. Stav vozu je dobrý. Jedinou zjevnou vadou je prasklé sklíčko na rychloměru.