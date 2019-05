Kam vyrazit za auty? Vybrali jsme nejlepší motoristické akce v Česku

Hned nadcházející víkend, tedy přesněji od pátku 17.5., se konají tři velké motoristické akce. Největší událostí svého druhu v Česku je bezesporu festival Legendy, který se odehrává na výstavišti v pražských Holešovicích. Letos, na už 6. ročník v pořadí, se tam opět sjedou stovky aut v čele s Bugatti Chiron Sport, Pagabni Huayra a s řadou vzácných klasických aut.

Naopak ve Slavkově u Brna mají Veterán Fest, který se na tamním zámku koná už déle než čtvrt století. I když akce měla v minulosti potíže a musela dva roky vynechat, loni se veteráni opět vrátili. Očekává se výstava i spanilá jízda. Příznivce modernějších aut pak potěší Carwars na letišti v Panenském Týnci, kde mezi sebou budou soutěžit majitelé výkonných a upravených aut.

Právě květen je letos na akce vůbec nejnabitějším měsícem. Závody klasických aut a exhibice jménem Veteránské Rojen se v polovině měsíce odehraje v Sosnové. Akce ale bude pokračovat i o měsíc později v červnu v Lobči, aby se na závěr sezony v říjnu vrátila opět do Sosnové.

Příznivci luxusních aut by se ale měli zajet podívat do pražské čtvrti Dubeč. Tam se koná tradiční sraz vozů značky Rolls-Royce a Bentley, které pořádá jejich klub. Vystaveny budou nejen historické vozy, ale i současné modely hrdých majitelů a členů klubu. Na akci se navíc někteří mohou pochlubit i dalšími krasavci ze své sbírky.

Trochu více adrenalinu předvedou klasické závody do vrchu Ecce Homo, které se odehrávají ve Šternberku. Tedy přesněji na silnici vedoucí ze Šternberku do Nových Dvorců. Kořeny tohoto festivalu rychlosti a adrenalinu sahají až do roku 1905. Pojede se hned několik tříd, od klasických motocyklů po závodní speciály na okruh.

Klidnějším závodem je pak další historická akce známá jako 1000 mil československých. Ta se koná v Červnu a už tradičně startuje v Opletalově ulici v Praze. Veterány a youngtimery nejrůznějších věků a kategorií tu soutěží na přesný čas v běžném provozu. Pozorovat závod tak můžete nejen na startu a v cíli, ale po celé jeho trase.

Přesné termíny, místa a odkazy na více informací deseti nejzajímavějších motoristických událostí letošní sezony jsme pro vás připravili v přehledné fotogalerii. Podívejte se.