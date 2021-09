Americký závodník a showmann Ken Block se po svém jedenáctiletém partnerství s Fordem zavázal ke spolupráci s německou prémiovou značkou Audi.

a zapózoval také ve firemním muzeu | Foto: Audi

Nejprve byl spojován se Subaru, poté s Fordem. Zatím své vyhlášené kousky zachycené ve videích Gymkhana předváděl v autech se spalovacími motory. Jenže, časy se mění..

Nyní bude Ken Block, americký závodník, který ve světě automobilových stouěží a rallycrossu působí již od roku 2005, hrát roli ambasadora elektromobilů značky Audi.

Zdroj: Youtube

Podle třiapadesátiletého Block je toto spojení logické: „Audi je značka, která vzbudila mou vášeň pro motoristický sport. V době, kdy byl Block ještě v "náctiletém" věku totiž Audi závodilo na tratích světových rally s modelem Quattro a pak stanovilo rekord v závodě do vrchu Pikes Peak.

Nyní si několik závodních ikon značky se čtyřmi propojenými kruhy mohl Block sám vyzkoušet. Na některé z nich se můžete podívat do naší fotogalerie.

Přestože byl mnohými považován za typického "petrolheada", Block čím dál více věří elektromobilům. "Jsem nesmírně nadšený, že mohu zahájit tuto novou kapitolu. Společně budeme vyvíjet inovativní projekty a posouvat hranice elektrické mobility,“ uvedl.

Jisté zkušenosti již má také se závodními speciály poháněnými elektromotory. Napříkald v závěrečné fázi Rallye Dakar 2020 zaznamenal třetí nejrychlejší čas s elektrickým prototypem a ve stejném roce vyhrál úvodní závod rallycrossové série „Projekt E“ v Höljes (Švédsko).

„Elektrická mobilita je budoucnost,“ říká Block. "Vidím elektromobil jako skok vpřed pro nás jako společnost, abychom vytvořili něco, co může nejen snížit emise a doufejme, že z planety udělá lepší místo." Ale nejen to: je to také o výkonu. Miluji cokoli, díky čemu jdu rychleji. Elektromobily to dokážou. A pokud jde o zvuk, mám děti, které to nezajímá. Myslí si, že zvuk elektromobilů je stejně chladný jako zvuk spalovacích motorů," uzavřel.