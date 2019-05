Nikdy nezrealizovaná studie novodobého Tudoru je dodnes jedním z nejvýraznějších konceptů, jaký v Mladé Boleslavi stvořili. Bohužel vznikl v době, kdy se Volkswagen růstu „škodovky“ ještě bál.

Od roku 1994, kdy automobilka Škoda Auto přešla pod křídla koncernu VW, nevzniklo žádné další dvoudveřové kupé. Nejblíže se Škoda dostala v roce 2002, kdy na ženevském autosalonu představila elegantní kupé na základech první generace Superbu s názvem Tudor.



Tudor vzbudil velké pozdvižení. Dost možná tak velké, že se šéfové koncernu raději tuhle parádu rychle uložili k ledu. Exponát rychle putoval do muzea, odkud občas vyrazil na nějakou tu světovou výstavu. Tak se Tudor dostal až do Indie, kde se za dramatických okolností ztratil.

Jinými slovy ho někdo v Indii „štípnul“, což se z historického úhlu pohledu dá považovat jako pocta designerskému týmu, který Tudor stvořil. Indická police pak po dlouhém a intenzivním pátrání ztracený koncept našla na jednom z indických nádraží.



Koncept byl pojmenován po Škodě 1101 Tudor z roku 1948 a prvotně nešlo o předzvěst nějakého čtyřmístného kupé, ale o designové cvičení, které si vyžádal šéf vývoje Wilfried Bockelmann. Designéři se vytáhli s Fabii v provedení pick-up, Octavia kabriolet, kombíkem Superb, který měl asi největší naději na výrobu a právě Tudor, jenž vedení automobilky zaujal nejvíce. Autorem byl Zdeněk Cibulka pod vedením šéfdesignéra Thomase Ingenlatha.





Původně šlo o model 1:4, který se až po schválení proměnil v automobil životní velikosti. Tudor nejprve neměl přední a zadní část evokující první generaci Superbu, nicméně vedení rozhodlo o to, že by koncept měl více připomínat tehdejší produkci. Cibulka tak inkorporoval přední světla a masku Superbu a zadní část do konceptu tak, že ho nemuseli komplikovaně předělávat.



Tudor se stal prvním automobilem, který měl zadní lampy ve tvaru písmene C a také se jako první pyšnil českým křišťálem – stačí se podívat na nápis Tudor na víku zavazadelníku. Dodnes, i po 17 letech od premiéry, vypadá fantasticky. Tohle auto se mělo dostat do sériové výroby. Přesně tak, jak je.



Koncept poháněl tehdejší vrcholná motorizace 2,8 V6 se 193 koňmi. Pětistupňový manuál poháněl přední kola.

Tudor z roku 2002 si můžete prohlédnout v naší galerii.